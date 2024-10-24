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Китай хочет мира: Си Цзиньпин настаивает на прекращении войны в Украине

Си Цзиньпин дважды за два дня заявил Путину о необходимости прекратить войну

24 октября 2024, 23:51
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Марьян Ощановский

Необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС.

Китай хочет мира: Си Цзиньпин настаивает на прекращении войны в Украине

Си Цзиньпин встретился с Путиным. Фото из открытых источников

"Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно поскорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Как известно, 23 октября Си Цзиньпин также в рамках саммита БРИКС призвал отказаться от подливания масла в огонь и втягивания в войну в Украине третьих стран. Его заявление прозвучало на фоне сообщений об отправлении в Россию солдат из КНДР, готовящихся принять участие в войне против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предлагаемый президентом Владимиром Зеленским план победы – это четкая демонстрация, что руководство Украины хочет найти пути завершения войны в более или менее определенный промежуток времени, убежден политолог Владимир Фесенко. Кроме того, отметил он, есть еще одна очень важная проблема. "Дело в том, что у самого Запада нет ответа на вопрос, как должна завершиться война в Украине. Поэтому сейчас ключевая задача Украины — определяться, как двигаться дальше и как нам в этом могут помочь западные союзники", — подытожил политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico. По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией. Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/26776
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