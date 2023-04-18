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Китай хочет продвигать еще один мирный план

Китай хочет стать посредником в конфликте Израиля и Палестины

сегодня, 09:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Китай заявил о желании стать посредником в возобновлении мирных переговоров между Израилем и Палестиной. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передает портал "Комментарии", со ссылкой на "Xinhua".

Китай хочет продвигать еще один мирный план

Китай призывает к переговорам Израиля и Палестины. Фото: GettyImages

Отмечается, что он провел телефонные разговоры со своими израильскими и палестинскими коллегами Эли Коэном и Риядом Аль-Малики. После этого он сказал, что необходимо возобновить мирные переговоры и ввести ранее достигнутые договоренности.


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"Китай не имеет эгоистических интересов в израильско-палестинском вопросе, и только надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать и защищать региональный мир и стабильность", — заявил Цинь.

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Источник: https://english.news.cn/20230418/78ec229eace349a4a7e1b1d3f1840916/c.html
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