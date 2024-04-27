Сейчас выстраивается мощный экономический союз между Китаем и Европой, на формирование которого США никак не могут повлиять.

Китай и ЕС сближаются. Фото из открытых источников

Ужесточение экономических связей между европейскими странами и Китаем может иметь негативные последствия, убежден политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"Все мы хорошо помним историю отношений между Европой и Россией. Европа до сегодняшнего дня остается энергетически зависимой от России и продолжает активно торговать с ней всеми видами товаров. Даже в условиях российско-украинской войны торговые обороты между Европой и Россией остаются очень высокими. Из-за взаимной зависимости Европа не способна уменьшить агрессивное влияние РФ на Украину. Ввиду своей безопасности, Европе следует с большой осторожностью наращивать экономические связи с Китаем, чтобы не повторилась ситуация как с Россией", — подчеркнул политолог.

Валерий Клочок отметил, что увеличение взаимозависимости между Европой и Китаем откроет перед Пекином новые возможности влиять на геополитическую карту мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу — подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться", — пишет Deep State.