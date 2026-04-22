Китай испытал "дроновый" десантный гигант: корабль нового типа вышел в море на фоне напряжения в регионе

Китай вывел в море новый десантный корабль типа 076, который в СМИ уже называют носителем беспилотников. Судно под названием Сычуань отправилось в Южнокитайское море для проведения испытаний и учебных миссий в период роста военной активности в регионе.

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на официальные данные ВМС Китая. В Пекине заявляют, что это плановые испытания, однако момент ухода корабля в море привлек особое внимание международных наблюдателей.

Что известно о корабле "Сычуань"

Сычуань является первым в своем классе десантным кораблем проекта 076. Его считают одним из наиболее технологически продвинутых военно-морских судов Китая нового поколения.

По официальной версии корабль используется для тестирования систем и подготовки экипажа. В то же время его конструкция предполагает гораздо более широкие возможности, чем у классических десантных судов.

Судно может нести:

– большие группы беспилотников разных типов

– десантные катера и бронетехнику

– вертолеты и вспомогательную авиацию

– подразделения морской пехоты

Именно интеграция беспилотных систем считается ключевой особенностью проекта, что отличает его от предыдущих кораблей такого класса.

Почему его появление привлекло внимание

Выход "Сычуаня" в Южнокитайское море совпал с активными военными учениями США и Филиппин в регионе. Это создало дополнительное напряжение вокруг ситуации, хотя официальный Пекин заявляет о исключительно плановом характере маневров.

В сообщении ВМС Китая отмечается, что испытания направлены на проверку работы бортовых систем и не имеют конкретной военной цели. Однако эксперты отмечают, что такие платформы могут играть немаловажную роль в будущих операционных сценариях в регионе.

В чем особенность проекта 076

Корабли этого типа рассматриваются как новый этап развития десантных возможностей. Их концепция подразумевает сочетание традиционной высадки войск с широким использованием беспилотных технологий, что потенциально расширяет оперативные возможности флота.

Аналитики обращают внимание, что именно такие платформы могут изменить подход к морским операциям в будущем, особенно в регионах с высоким уровнем напряжения.

Контекст ситуации

Южнокитайское море остается одной из самых чувствительных точек в отношениях между Китаем и странами Запада и региональными союзниками США. Регулярные учения и демонстрация военных возможностей здесь проходят на постоянной основе.

На этом фоне появление нового китайского корабля лишь усилило внимание военно-морской активности в регионе.

