Китай випробував “дроновий” десантний гігант: корабель нового типу вийшов у море на тлі напруги в регіоні

Китай вивів у море новий десантний корабель типу 076, який у медіа вже називають “носієм безпілотників”. Судно під назвою “Сичуань” вирушило до Південнокитайського моря для проведення випробувань і навчальних місій у період зростання військової активності в регіоні.

Китай вивів у море секретний корабель-носій безпілотників проєкту 076

Як повідомляють "Коментарі", про це пише South China Morning Post із посиланням на офіційні дані ВМС Китаю. У Пекіні заявляють, що це планові випробування, однак момент виходу корабля у море привернув особливу увагу міжнародних спостерігачів.

Що відомо про корабель “Сичуань”

“Сичуань” є першим у своєму класі десантним кораблем проєкту 076. Його вважають одним із найбільш технологічно просунутих військово-морських суден Китаю нового покоління.

За офіційною версією, корабель використовується для тестування систем і підготовки екіпажу. Водночас його конструкція передбачає значно ширші можливості, ніж у класичних десантних суден.

Судно може нести:

– великі групи безпілотників різних типів

– десантні катери та бронетехніку

– вертольоти і допоміжну авіацію

– підрозділи морської піхоти

Саме інтеграція безпілотних систем вважається ключовою особливістю проєкту, що вирізняє його серед попередніх кораблів такого класу.

Чому його поява привернула увагу

Вихід “Сичуаня” у Південнокитайське море збігся з активними військовими навчаннями США та Філіппін у регіоні. Це створило додаткову напругу навколо ситуації, хоча офіційний Пекін заявляє про виключно плановий характер маневрів.

У повідомленні ВМС Китаю наголошується, що випробування спрямовані на перевірку роботи бортових систем і не мають конкретної військової цілі. Однак експерти відзначають, що такі платформи можуть відігравати важливу роль у майбутніх операційних сценаріях у регіоні.

У чому особливість проєкту 076

Кораблі цього типу розглядаються як новий етап розвитку десантних можливостей. Їхня концепція передбачає поєднання традиційної висадки військ із широким використанням безпілотних технологій, що потенційно розширює оперативні можливості флоту.

Аналітики звертають увагу, що саме такі платформи можуть змінити підхід до морських операцій у майбутньому, особливо в регіонах із високим рівнем напруги.

Контекст ситуації

Південнокитайське море залишається однією з найбільш чутливих точок у відносинах між Китаєм і країнами Заходу та регіональними союзниками США. Регулярні навчання та демонстрація військових можливостей тут відбуваються на постійній основі.

На цьому тлі поява нового китайського корабля лише посилила увагу до військово-морської активності в регіоні.

