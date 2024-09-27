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Китай испытывает в Украине боевые дроны: скандальные подробности

Китай поставляет России военные беспилотники для испытаний в Украине

27 сентября 2024, 23:47
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Марьян Ощановский

Китайская компания поставляет в РФ специально созданные военные беспилотники для испытаний в Украине, пишет издание The Times со ссылкой на анонимные источники.

Китай испытывает в Украине боевые дроны: скандальные подробности

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Не названный западный чиновник рассказал, что соответствующее соглашение между китайской компанией и РФ было заключено в прошлом году. Название китайской компании собеседник не назвал.

"Теперь есть явные доказательства, что китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине. Хотя китайское правительство может этого и не признавать, ему будет тяжело скрыть свою растущую поддержку", — пишет The Times.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в Trump Tower. При этом президент Зеленский поблагодарил Трампа за возможность встретиться, напомнив, что их последняя личная встреча состоялась пять лет назад. "Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали плана победы", — сказал Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики планируют в ближайшие дни усилить штурмовые действия на Запорожском направлении, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, враг накапливает личный состав и технику в районе Приютного. "Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов. Мы наблюдаем тенденцию, что количество штурмов будет увеличиваться. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", — заявил Владислав Волошин.



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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/china-supplied-weapons-to-russia-ukraine-war-lk7j2jb8v
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