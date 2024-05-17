Китай может организовать саммит между Западом и Глобальным югом по Украине

После встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным Китай озвучил очень отстраненную позицию относительно войны в Украине, которую развязала террористическая Россия, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Китай

Во-первых, подчеркивает эксперт, в китайских дефинициях это до сих пор "кризисная ситуация", а не "война" или "нападение". Во-вторых, Китай готов признать результаты мирной конференции — "если их признают и Украина, и Россия". А это, подчеркивает Голобуцкий, означает отсутствие причин участвовать в швейцарской конференции. Как максимум, добавляет он, на Глобальный саммит мира Пекин отправит некоего представителя невысокого ранга именно как наблюдатель, а не участник.

Также эксперт обратил внимание уже на традиционные заявления о том, что Китай готов играть конструктивную роль в возвращении мира и стабильности в Европе.

"Но возможно, Путин договорился с Си, чтобы тот взял на себя роль координатора в мирной конференции "Глобального Юга" при участии России. А тогда представлял эту позицию на предстоящей, возможно, осенней, совместной мирной конференции Запада и "Глобального Юга". Это предполагает более активную позицию Китая относительно проблемы, чем та, готовность к которой Си демонстрировал до сих пор. Но в общем дистанция и здесь будет сохранена",

– считает Голобуцкий.

При этом эксперт подчеркнул, что Си и Путин обменялись информацией и намерениями и разойдутся обдумывать это.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15-16 июня в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира. Однако стало известно, что президенты Бразилии и ЮАР отказались принимать в нем участие. Если так поступит и Китай, то саммит потеряет свою цель, ведь Украина собиралась на саммите работать именно со странами Глобального юга и убеждать их поддержать "формулу мира" президента Владимира Зеленского.