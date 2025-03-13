Китай начал действовать: что уже происходит вокруг Тайваня

Китай усиливает свою кампанию влияния и проникновения на Тайвань. Тайбэй будет принимать меры для противодействия попыткам Пекина "поглотить" остров. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил президент Тайваня Лай Циндэ, которого цитирует агентство "Reuters".

Лай Циндэ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Циндэ фактически обвинил Пекин в активизации: военных учений, торговых санкций и кампании влияния на остров.

Во время выступления перед журналистами, президент Тайваня отметил, что Пекин использует тайваньскую демократию, чтобы "поглотить" различных членов общества, организованные преступные группировки, представителей СМИ, а также нынешних и бывших правоохранителей и военнослужащих.

"Они (Китай – ред.) осуществляют такие действия, как раскол, разрушение и подрывная деятельность изнутри нас", — заявил президент Тайваня.

Комментируя заявление Циндэ представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мао Нин заявил, что "это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, и не может изменить неизбежное событие воссоединения с родиной".

Также ссылаясь на правительственные данные президент Тайваня рассказал, что в прошлом году 64 человека были обвинены в китайском шпионаже, что втрое больше, чем в 2021-м. По его словам, большинство из них — нынешние или бывшие военные.

Циндэ предложил 17 правовых, а также экономических контрмер, которые включают строгое рассмотрение заявок на посещение Тайваня или получение вида на жительство китайскими гражданами, а также возобновление работы военного суда.

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