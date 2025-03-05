В Китае собрались «воссоединяться» с Тайванем: какие шаги готовы предпринять

Китай подтвердил курс на воссоединение с Тайванем, заявив о сопротивлении любому сепаратизму. Премьер-министр Ли Цян подчеркнул, что Пекин будет решительно противодействовать внешнему вмешательству. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "People's Daily".

Китай и Тайвань. Фото: из открытых источников

Ли Цян на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей парламента КНР заявил, что Пекин продолжит политику по "восстановлению единства" с Тайванем, сохраняя приверженность принципу "одного Китая" и Консенсусу 1992 года.

"Мы решительно выступаем против любых сепаратистских действий, направленных на независимость Тайваня, а также внешнего вмешательства", — подчеркнул Ли Цян.

По его словам, Китай намерен способствовать мирному развитию отношений через Тайваньский пролив, расширять экономическое и культурное сотрудничество, а также работать над улучшением благосостояния жителей по обе стороны.

Китайский премьер подчеркнул, что Пекин "неуклонно будет продвигать дело воссоединения" и сотрудничать с китайцами на Тайване для "великого возрождения китайской нации".

"Мы будем продвигать дело воссоединения Китая и работать с нашими соотечественниками-китайцами на Тайване для реализации славного дела возрождения китайской нации", — заявил он.

Стоит отметить, Китай считает Тайвань частью своей территории, однако остров отвергает претензии Пекина и отмечает, что только его народ имеет право решать свое будущее, а Китай уважать выбор тайваньцев.

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