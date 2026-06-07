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Китай начал специальную военную операцию у Тайваня: детали

Китай объявил о начале специальной операции в водах к востоку от Тайваня.

7 июня 2026, 08:20
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Slava Kot

Китай заявил о начале специальной военной операции по обеспечению правопорядка на морском транспорте в водах к востоку от Тайваня. Решение стало очередным шагом Пекина в борьбе за усиление своего влияния в регионе, которое остается одним из главных центров геополитического напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай начал специальную военную операцию у Тайваня: детали

Китай начал специальную морскую операцию у Тайваня. Фото из открытых источников

Как сообщает Министерство транспорта КНР, "специальная операция по контролю за морским движением" направлена на укрепление административного контроля Китая на море, усиление патрулирования в отдаленных акваториях, обеспечение безопасности судоходства и защиту национальных интересов страны.

К операции привлечены администрации морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Центр поддержки навигации и Бюро спасения в Восточнокитайском море. Китайские власти пока не раскрывают сроки проведения мероприятий, количество задействованных сил или конкретные районы патрулирования.

В Пекине объяснили свои действия реакцией на недавние переговоры между Японией и Филиппинами по делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа к востоку от Тайваня. Китай считает такие консультации нарушением своих суверенных прав, поскольку официально рассматривает Тайвань как часть своей территории.

Китай начал специальную военную операцию у Тайваня: детали - фото 2

Обе страны вызвали гнев Пекина недавними заявлениями по Тайваню. Лидер Филиппин заявил в прошлом месяце, что его страна может вмешаться в случае конфликта из-за Тайваня из-за его близости к острову, тогда как Санаэ Такаичи заявила в ноябре, что вторжение Китая на Тайвань может оправдать отправку японских войск для помощи острову.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ответили на реакцию Китая из-за угроз России бить по Киеву.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-06/china-escalates-patrols-near-taiwan-over-japan-philippines-talks
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