Китай начал специальную военную операцию у Тайваня: детали

Китай заявил о начале специальной военной операции по обеспечению правопорядка на морском транспорте в водах к востоку от Тайваня. Решение стало очередным шагом Пекина в борьбе за усиление своего влияния в регионе, которое остается одним из главных центров геополитического напряжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай начал специальную морскую операцию у Тайваня. Фото из открытых источников

Как сообщает Министерство транспорта КНР, "специальная операция по контролю за морским движением" направлена на укрепление административного контроля Китая на море, усиление патрулирования в отдаленных акваториях, обеспечение безопасности судоходства и защиту национальных интересов страны.

К операции привлечены администрации морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, а также Центр поддержки навигации и Бюро спасения в Восточнокитайском море. Китайские власти пока не раскрывают сроки проведения мероприятий, количество задействованных сил или конкретные районы патрулирования.

В Пекине объяснили свои действия реакцией на недавние переговоры между Японией и Филиппинами по делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа к востоку от Тайваня. Китай считает такие консультации нарушением своих суверенных прав, поскольку официально рассматривает Тайвань как часть своей территории.

Обе страны вызвали гнев Пекина недавними заявлениями по Тайваню. Лидер Филиппин заявил в прошлом месяце, что его страна может вмешаться в случае конфликта из-за Тайваня из-за его близости к острову, тогда как Санаэ Такаичи заявила в ноябре, что вторжение Китая на Тайвань может оправдать отправку японских войск для помощи острову.

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