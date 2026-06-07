logo_ukra

BTC/USD

61735

ETH/USD

1603.7

USD/UAH

44.36

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Китай почав спеціальну військову операцію поблизу Тайваню: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай почав спеціальну військову операцію поблизу Тайваню: деталі

Китай оголосив про початок спеціальної операції у водах на схід від Тайваню.

7 червня 2026, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Китай заявив про початок спеціальної військової операції з забезпечення правопорядку на морському транспорті у водах на схід від Тайваню. Рішення стало черговим кроком Пекіна у боротьбі за посилення свого впливу в регіоні, який залишається одним із головних осередків геополітичної напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Китай почав спеціальну військову операцію поблизу Тайваню: деталі

Китай розпочав спеціальну морську операцію біля Тайваню. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Міністерство транспорту КНР, "спеціальна операція з контролю за морським рухом", спрямована на зміцнення адміністративного контролю Китаю на морі, посилення патрулювання у віддалених акваторіях, забезпечення безпеки судноплавства та захист національних інтересів країни.

До проведення операції залучені адміністрації морської безпеки провінцій Фуцзянь і Гуандун, а також Центр підтримки навігації та Бюро порятунку у Східнокитайському морі. Китайська влада поки не розкриває термінів проведення заходів, кількість задіяних сил або конкретні райони патрулювання.

У Пекіні пояснили свої дії реакцією на нещодавні переговори між Японією та Філіппінами щодо делімітації виключних економічних зон і континентального шельфу на схід від Тайваню. Китай вважає такі консультації порушенням своїх суверенних прав, оскільки офіційно розглядає Тайвань як частину власної території.

Китай почав спеціальну військову операцію поблизу Тайваню: деталі - фото 2

Обидві країни викликали гнів Пекіна нещодавніми заявами щодо Тайваню. Лідер Філіппін заявив минулого місяця, що його країна може втрутитися у разі конфлікту через Тайвань через його близькість до острова, тоді як Санае Такаїчі заявила у листопаді, що вторгнення Китаю на Тайвань може виправдати відправку японських військ для допомогу острову.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні відповіли на реакцію Китаю через погрози Росії бити по Києву.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-06/china-escalates-patrols-near-taiwan-over-japan-philippines-talks
Теги:

Новини

Всі новини