Китай почав спеціальну військову операцію поблизу Тайваню: деталі

Китай заявив про початок спеціальної військової операції з забезпечення правопорядку на морському транспорті у водах на схід від Тайваню. Рішення стало черговим кроком Пекіна у боротьбі за посилення свого впливу в регіоні, який залишається одним із головних осередків геополітичної напруги в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Китай розпочав спеціальну морську операцію біля Тайваню. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Міністерство транспорту КНР, "спеціальна операція з контролю за морським рухом", спрямована на зміцнення адміністративного контролю Китаю на морі, посилення патрулювання у віддалених акваторіях, забезпечення безпеки судноплавства та захист національних інтересів країни.

До проведення операції залучені адміністрації морської безпеки провінцій Фуцзянь і Гуандун, а також Центр підтримки навігації та Бюро порятунку у Східнокитайському морі. Китайська влада поки не розкриває термінів проведення заходів, кількість задіяних сил або конкретні райони патрулювання.

У Пекіні пояснили свої дії реакцією на нещодавні переговори між Японією та Філіппінами щодо делімітації виключних економічних зон і континентального шельфу на схід від Тайваню. Китай вважає такі консультації порушенням своїх суверенних прав, оскільки офіційно розглядає Тайвань як частину власної території.

Обидві країни викликали гнів Пекіна нещодавніми заявами щодо Тайваню. Лідер Філіппін заявив минулого місяця, що його країна може втрутитися у разі конфлікту через Тайвань через його близькість до острова, тоді як Санае Такаїчі заявила у листопаді, що вторгнення Китаю на Тайвань може виправдати відправку японських військ для допомогу острову.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні відповіли на реакцію Китаю через погрози Росії бити по Києву.