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Китай начал вакцинацию Индонезии, не закончив испытание вакцины

Индонезия тестировала китайскую вакцину с августа

сегодня, 21:27
Автор:

Татьяна Лозовенко

Индонезия получила первую партию вакцины от коронавируса из Китая сегодня, 6 декабря, сказал президент Джоко Видодо. Об этом пишет Reuters.

Китай начал вакцинацию Индонезии, не закончив испытание вакцины

Джокови сообщил на онлайн-брифинге, что страна Юго-Восточной Азии получила 1,2 миллиона доз вакцины Sinovac, которую Индонезия тестирует с августа. Он добавил, что в начале января правительство планирует получить еще 1,8 миллиона доз.

По словам Джокови, вакцина все еще нуждается в оценке Агентства по контролю за продуктами и лекарствами страны (BPOM), в то время как его администрация продолжает подготовку к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек. 

Поздние испытания вакцины Sinovac проводятся в Бразилии и Турции, а промежуточные результаты по эффективности ожидаются в Бразилии к середине декабря. Также ожидается, что в этом месяце Индонезия получит поставки сырья для производства 15 миллионов доз и материалы для 30 миллионов доз в следующем месяце, сказал президент.

"Мы месяцами готовились к этой ситуации в нескольких провинциях, и я уверен, что, как только будет принято решение, все будет готово", — сказал он.

Ранее "Комментарии" писали, что тысячи китайских ученых покидают Штаты из-за обвинений в шпионаже.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-vaccine/indonesia-receives-first-covid-vaccine-from-chinas-sinovac-idUSKBN28G0KJ?il=0
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