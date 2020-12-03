Тысячи китайских ученых покидают Штаты из-за обвинений в шпионаже

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МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Более 1000 китайских исследователей покинули Соединенные Штаты на фоне репрессий в связи с предполагаемой кражей технологий. Об этом заявили в среду высокопоставленные представители службы безопасности США, добавив, что китайские агенты уже нацелены на новую администрацию Байдена. Китай отклонил обвинения и назвал их смехотворными.
Джон Демерс, начальник отдела национальной безопасности Министерства юстиции США, сообщил в ходе дискуссии, организованной аналитическим центром Aspen Institute, что исследователи покинули страну, а департамент возбудил несколько уголовных дел против китайских боевиков за промышленный и технологический шпионаж.
Уильям Эванин, начальник отдела контрразведки Офиса директора национальной разведки США, сообщил, что китайские агенты нацелились на персонал новой администрации избранного президента Джо Байдена, а также на людей, близких к команде Байдена. Он не стал вдаваться в подробности.
Ранее "Комментарии" сообщали, что США продадут оружие сразу 6 странам на 1,55 млрд долл.
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Bujhm
сегодня, 13:57
Володимир, у нас на Украине повторяется ситуация, которая была после февральской революции. Тогда, из за продажности "лидеров" упустили шанс стать нормальной страной и сейчас происходит то же самое. Неужели вы думайте, что те кто 30 лет разворовывал страну, способны на что то конструктивное. А "молодые лидеры - слуги" это их ученики. И других методов государственного строительства, кроме деребана общенародной собственности они не знают. Украина доживает последние годы если не дни. Когда воровать будет нечего они уедут в штаты, в гейропу, в рашу. Туда где уже неплохо устроились попередники.
OBZ
сегодня, 13:47
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////// ЕС с нетерпением ждет, когда Байден восстановит трансатлантические отношения........=============MU TREBUEM GUMANISTICHESKOGO BRIUSSEL''SKOGO BIUTSHETNOGO NADGOSUDARSTVENNOGO PARLAMENTSKOGO ZAKONODATEL''NOGO //////////SOEDINENIIA///////// 27=MI EVRO=STRAN OBRAZUIUSHIX ////////SSE///////===SOEDINENNUE STRANU EVROPU.......=========MU TREBUEM VOZVRASHENIIA BRITANII V ES I LIKVIDATSUI =BREXIT=.......========MU TREBUEM MAKSIMAL''NOGO EVRO=ATLANTICHESKOGO NACHAL''NOGO /////////OB''EDINENIIA//////// USA BRITANII KANADU AVSTRALII NOVOI ZELANDII I EVROSOIUZA===PROGRESSIVNOGO FUNDAMENTA BUDUSHIX /////////SSM////////===SOEDINENNUX STRAN MIRA.......========MU TREBUEM MAKSIMAL''NO RAZVIVAT'' ZAPADNUI MIR.......========DEMOKRATIIA VUSOKIE TEXNOLOGII PROIZVODSTVO A TAKSHE KUL''TURNAIA SFERA===VSE DOLSHNO BUT'' RAZVITO V ANGLO=SAKSONSKOM MIRE........=======MU TREBUEM RAZVITIIA BRIUSSEL''SKOGO NATO POLITICHESKII SOIUZ KOTOROGO GARANTIRUET RAVNOPRAVNUE V TOM CHISLE FINANSOVUE OTNOSHENIIA MESHDU STRANAMI......=========MU TREBUEM LIKVIDATSUI GEGEMONII USA GERMANII BRITANII===NI ODNA TIASHELOVESNAIA STRANA NE DOLSHNA STAT'' =STOLITSEI MIRA= I =EPITSENTROM TSUVILIZATSUI=.......ETO DEMOKRATICHNUI PODXOD ZA REALIZATSUIU KOTOROGO RATUIUT DEMOKRATU USA.........KUDA MU VSE IDEM PREVRASHAIAS'' V LICHNOSTNOM PLANE V ITOGE V =KOMOCHKI SHUZNI= V STARIKOV NIKOMU NE NUSHNUX I SHDUSHIX SMERTI.......I TAK SHUZN'' KOROTKA I NAPOLNENA SATANIZMOM TAK =BUTIE= ESHE =PREDLAGAET= KASDHDOMU OBIAZATEL''NO UMERET''===ETO SOBUTIE NEVOZMOSHNO POBEDIT'' NA LICHNOSTNOM UROVNE......A NA OBSHESTVENNOM===NA GLOBAL''NOM UROVNE MOSHET LI CHELOVECHESTVO POBEDIT'' SMERT'' I STAT'' NA PUT'' POZNANIIA VECHNOSTI I SOVERSHENSTVA===GOSPODA BOGA===SOZDATELIA NASHEGO.......IMENNO POETOMU BRIUSSEL''SKOE MONOPOLIARNOE EDINENIE CHELOVECHESTVA===ETO PROGRESSIVNUI GIGANT PO SRAVNENIIU S SUSHESTVUIUSHIMI OON PASE EVROPARLAMENTOM G7 G20===RUDIMENTARNUMI LOKAL''NUMI PSEVDOPROGRESSIVNUMI NACHINANIIAMI.......LIUDI DOSTIGNUT OCHEN'' MNOGOGO===NUSHNO TAK DUMAT'' UVASHAIA NASHU PRIRODU NASHU BLAGORODNUIU SUT'' ISTOCHAEMUIU GUMANNUM RAZUMOM........==========ODNO MILOSERDIE===ODIN BOG===ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK........
OBZ
сегодня, 13:45
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////////// Свершилось: представитель РФ в ООН признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины=.................NA DONBASE VERSHUTSIA UKRAINSKO=PUTINSKAIA VOINNA.........PUTINSKAIA NATSU=SHOVINISTICHESKAIA FASHUSTKAIA KLIKA VOIUET S UKRAINSKIM SVOBODOLIUBIVUM GEROICHESKIM NARODOM USTREMLENNUM K DEMOKRATII I PROTSVETANIIU KAK UKRAINU TAK I VSEGO BRIUSSEL''SKOGO MONOPOLIARNOGO CHELOVECHESTVA.........ROSSIISKOE DEMOKRATICHESKOE BOL''SHUNSTVO NENAVIDIASHEE PUTINSKUIU RASHUSTKUIU DIKTATURU PRIIDIA K VLASTI MGNOVENNO OSTANOVIT VSE BOEVUE DEISTVIIA V SLAVIANSKOM MIRE I ODNOZNACHNO TERRITORIAL''NAIA TSELOSTNOST'' STRAN EXS=USSR BUDET SOBLIUDENA........UKRAINA BUDET VOSTANOVLENA DEMOKRATICHESKIM VSEROSIISKIM BOL''SHUNSTVOM===LIUD''MI BORISA NEMTSOVA===GUMANISTICHESKOGO DEMOKRATICHESKOGO LIDERA NOVOI CHELOVECHNOI ROSSII.........PUTIN===ETO PRESTUPNIK NAVSEGDA VSTAVSHUI V ODIN RIAD SO VSEMI PRAVITELIAMI DEGENERATAMI RAZOBSHAVSHUMI I URODOVAVSHUMI CHELOVECVHESKUIU TSUVILIZARSUIU..........НАТО не собирается вмешиваться в спор между Украиной и Венгрией (видео)......ETO SHOK POLNUI PODOBNOE NATOvskoe ZAIAVLENIE===ETO ZNACHIT ESLI UKRAINA I VENGRIIA NACHNUT VOEVAT'' ZA ZAKARPAT''E TO NATO BUDET =STORONNIM OBESPOKOENNUM NABLIUDATELEM=.........NATO OBIAZAN BUL OSUDIT'' MALEISHUE SEPARATISTKIE PROIAVLENIIA ISTOCHAEMUE VENGERSKIMI FASHUSTKIMI VLASTIAMI......ORBAN===ETO NATSU=SHOVINIST===ETO FASHUST RAZSHUGAIUSHII MESHDUNARODNUIU VRASHDU ISPOLNIAIA ZAKAZ ZAKULISNUX XOZIAEV OBITAIUSHIX V MOSKVE BERLINE PARISHE A INACHE BU NATO NE SDELAL BU STOL'' MARGINAL''NOGO DESTRUKTIVNOGO ZAIAVLENIIA.......NATO I VSE STRANU EVRO=ATLANTIKI===ZAPADNOGO MIRA OBIAZANU OPIRAT''SIA NA BRIUSSEL''SKII ANTIDESTRUKTIVISTKII GUMANISTICHESKII KONSENSUS........=========OBRATITE VNIMANIE UKRAINTSU CHTO TAKOE NATO===ETO PROPAGANDISTKII SHUPEL OBOLVANIVAIUSHII BEDNIAKOV MNOSHESTVA STRAN KOTORUE NIKAK NE STANOVIATSIA DRUZ''IAMI......A VOT BOGACHAM===ROSSIISKIM UKRAINSKIM NEMETSKIM FRANTSUZSKIM BRITANSKIM AMERIKANSKIM NIKAKOI NATO NE NUSHEN POTOMU CHTO ONI VSE=== BRAT''IA SLADKO TORGUIUSHIE MESHDU SOBOI I SKUPAIUSHIE AKTSUI DA VSE CHTO UGODNO SOZDAV ETAKII NADGOSUDARSTVENNUI ELITARNUI OAZISNUI RAISKII EDINUI OLIGARXICHESKII MIROK........VOOBSHE NATOvtsu PUTINA OBOSHAIUT POTOMU CHTO IMENNO ETOT NELIUD'' KREMLEVSKII SOXRANIL SAM SMUSL SUSHESVOVANIIA NATO KAK MINIMUM DO SEREDINU 2050 GODA........=======PREZIDENT ZELENSKII===UDELIAITE BOL''SHE VNIMANIIA EKONOMICHESKOI POLITIKE......NISHETA V UKRAINE STRASHNAIA===PENSIONERU BEDSTVUIUT===XODIAT PLOXO ODETUE NISHIE===ODESHDA =ZATERTAIA=.........TAKOGO USHASA NET NIGDE V EVROSOIUZE......MOLODESH'' UKRAINSKAIA ESHE STARAETSIA VUGLIADET'' =POMODNEI= NO PROSMATRIVAETSIA TOT SHE SAMUI =TREND= NA NISHETU.......=========MU TREEBUEM TOTAL''NUX AUDITOV V UKRAINE BIZNESA I CHINOVNUKOV.......TAKIE BEDNUE ZAMUCHANNUE PENSIONERU A AXMETOV POKUPAET DVORTSU VO FRANTSUI ZA 200=TI MILIONOV EVRO.......=======MU TREBUEM PROVEDENIIA SOTSUAL''NO OB''EDINIAIUSHEI EKONOMICHESKOI POLITIKI........ZARUBESHNUE BIZNES DOXODU DOLSHNU KONTROLIROVAT''SIA UKRAINSKIM OBSHESTVOM POPOLNIAIUSHIM BIUTSHET ZA SCHET NALOGOVUX POSTUPLENII RAZVIVAIUSHIX MALOE SREDNEE I KRUPNOE PROIZVODSTVO.......========MU TREBUEM SMENU VLASTEI V 2021 GODU......======IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021..........P.S===takova demokratiia prezident zelenskii===oppozitsuia vsegda dolshna trebovat'' vashei smenu......
Володимир
сегодня, 13:44
Бере завсть Як Китай переживае за розвиток своеї держави. Правильно. Науковцям Китайським пообіцяли хороші зарплати от Вони і кидають США а повертаються в Китай. Так нам в Україні потрібно проводити розяснювання щоб наші вчені які виїхали повертались алеж потрібно їх стимолювати. А в нас усі кричать що військові і другі силові структури пооставальсь в Криму так у цих людей сімї квартири були от ВІони і остались. Абиж запропонували квартири і зарплати в українських містах то може хтось і повернувсяб. А Обвіняти що Вони зрадники то їм це все до одного місця потрібно щоб для сімй були належні умови тоді можна про щось і балакать. Особиста думка. З повагою пенсіонер
OBZ
сегодня, 13:42
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////// 150 € или больше !Fighting Ivan's Cancer With this donation, you are a significant supporter of Ivan's fight against cancer! Выбрать 240 € или больше !Join Ivan's battle against cancer With this contribution, you are a significant partner in Ivan's battle for life! Выбрать 360 € или больше !Don't leave Ivan fighting alone With this donation, you help Ivan fight cancer! Выбрать 520 € или больше !Bring Ivan back to life With this donation, you give Ivan a chance to get his life back! Выбрать 750 € или больше !Help Ivan overcome cancer With this donation, you are a significant supporter of Ivan'srecovery! Выбрать 890 € или больше !Give sweet Ivan hope for a better future With this donation, you give Ivan new hope! Выбрать 1 200 € или больше !Help Ivan endure his suffering With this donation, you help Ivan fight against cancer! Выбрать 1 500 € или больше Get Ivan back to his friends and life without suffering! With this donation, you fulfill Ivan's dream Выбрать 1 900 € или больше !Stop Ivan's suffering With this donation, you help Ivan overcome his suffering! Выбрать 2 400 € или больше !Fulfill Ivan's dream to live With this donation, you share Ivan's dream! Выбрать 3 600 € или больше !Give Ivan his smile back With this donation, you give Ivan a reason to smile Выбрать 5 200 € или больше !Don't let cancer beat Ivan With this donation, you are a significant supporter of Ivan's battle! Выбрать 8 900 € или больше !Become a part of Ivan's future With this donation, Ivan thanks you for your honorable contribution! Выбрать 10 000 € или больше Approaching our funding goal for saving Ivan! With this donation, you are a valuable supporter of Ivan's recovery!............============MU TREBUEM VVEDENIIA 50=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI KRUPNOGO BIZNESA V 200=AX STRANAX........========MU TREBUEM LIKVIDATSUI CHASTNUX VUSOKOMERNUX TSHESLAVNUX FONDOV PIARIASHIX SVOIX OCHEN'' BOGATUX VLADEL''TSEV.......===========MU TREBUEM SOZDANIIA GOSUDARSTVENNUX FONDOV V TOM CHISLE FINANSIRUIUSHIX OCHEN'' BOL''NUX LIUDEI NUSHDAIUSHIXSIA V DOROGOSTOIASHEM LECHENII.......POCHEMU V NASHEM SHESTOKOM MIRE BOL''NUE LIUDI===V TOM CHISLE DETI DOLSHNU PROSIT'' O POMOSHI VUPRASHUVAT'' DEN''GI U PROSTUX TRUSHENNIKOV XAOTICHNO NESISTEMNO POMOGAIUSHIM NESCHASTNUM ZABOLEVSHUM LIUDIAM........========MU TREBUEM SOZDANIIA SISTEMNOI STABIL''NOI POMOSHI VSEM LIUDIAM NUSHDAIUSHIXSIA V DOROGOSTOIASHEM LECHENII......ZA SHANS VUSHUT'' BOL''NUE PLATIAT'' OGROMNUE DEN''GI.....=======MU TREBUEM POSTEPENNOGO POETAPNOGO DOSTISHENIIA ABSOLIUTNO BESPLATNOGO LECHENIIA I POLUCHENIIA OBRAZOVANIIA DLIA VSEX GRASHDAN VO VSEX 200=AX STRANAX.......