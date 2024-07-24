Китай намекнул, что мирные переговоры между Украиной и РФ будут, но есть один нюанс

Китай выступает за начало переговоров между Украиной и Россией. Но в Пекине считают, что условия и время для переговоров еще не созрели. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.

Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: Getty Images

Отмечается, что соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В Китае считают, что разрешение всех конфликтов должно в конце концов вернуться за стол переговоров. По мнению Пекина, в последнее время и Украина, и Россия дали сигналы о готовности к переговорам.

"В последнее время как Украина, так и Россия послали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам, хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом", — говорится в заявлении МИД.

Китай также подчеркнул, что уделяет внимание гуманитарной ситуации в Украине и продолжит оказывать гуманитарную материальную помощь.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин с рабочим визитом. В социальных сетях чиновник отметил, что он приехал в Китае для развития контактов между лидерами двух стран.

Министр заявил, что планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз.

“Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями", – отметил Кулеба.

Кулеба также выразил мнение, что переговоры могут помочь Китаю лучше понять Украину, особенно в контексте ее желания приблизиться к Европе. Этот визит подчеркивает попытки Украины найти надежных партнеров и важность международной поддержки в разрешении конфликтов.



