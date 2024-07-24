Китай намекнул, что мирные переговоры между Украиной и РФ будут, но есть один нюанс

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Кравцев Сергей
Китай выступает за начало переговоров между Украиной и Россией. Но в Пекине считают, что условия и время для переговоров еще не созрели. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.
Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: Getty Images
Отмечается, что соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
В Китае считают, что разрешение всех конфликтов должно в конце концов вернуться за стол переговоров. По мнению Пекина, в последнее время и Украина, и Россия дали сигналы о готовности к переговорам.
Китай также подчеркнул, что уделяет внимание гуманитарной ситуации в Украине и продолжит оказывать гуманитарную материальную помощь.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин с рабочим визитом. В социальных сетях чиновник отметил, что он приехал в Китае для развития контактов между лидерами двух стран.
Министр заявил, что планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз.
Кулеба также выразил мнение, что переговоры могут помочь Китаю лучше понять Украину, особенно в контексте ее желания приблизиться к Европе. Этот визит подчеркивает попытки Украины найти надежных партнеров и важность международной поддержки в разрешении конфликтов.
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