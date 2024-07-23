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Дмитрий Кулеба раскрыл цель своего визита в Китай

Это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины

сегодня, 16:25
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Черновалова Кристина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Пекин с рабочим визитом. В социальных сетях чиновник отметил, что он приехал в Китае для развития контактов между лидерами двух стран.             

Дмитрий Кулеба раскрыл цель своего визита в Китай

Кулеба начал визит в Китай

Министр планирует обсудить с китайским коллегой Ван не только пути к миру, но и двусторонние отношения, особенно после начатых переговоров Украины о вступлении в Евросоюз.                                         

“Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями", – отметил Кулеба.

Кулеба также выразил мнение, что переговоры могут помочь Китаю лучше понять Украину, особенно в контексте ее желания приблизиться к Европе. Этот визит подчеркивает попытки Украины найти надежных партнеров и важность международной поддержки в разрешении конфликтов.

Кроме того, отметим, что это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила о необходимости скорейшего прекращения огня и достижения политического урегулирования в войне между Украиной и Россией.

Ранее "Комментарии" писали, что Европа все еще борется с Китаем за звание главного покупателя трубопроводного российского газа. Эта ситуация отражает как успехи, так и неудачи Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.



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Источник: https://www.instagram.com/reel/C9w_0VQtSLN/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7541a521-22c4-4b6d-9117-44d42127bcfe
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