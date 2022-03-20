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Китай назвал два ключевых направления разрешения "украинского кризиса" - глава МИД КНР

КНР предложила решение о прекращении войны на территории Украины

сегодня, 10:05
Автор:

Карина Ожерельева
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В ходе переговоров США и Китая президент КНР выдвинул предложение решить войну России против Украины, которую он называет украинским кризисом, двумя способами. Два направления учитывают принципы мира и дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на CGTN.

Китай назвал два ключевых направления разрешения "украинского кризиса" - глава МИД КНР

Си Цзиньпин - фото из открытых источников

Глава МИД Китая сообщил, что, по мнению КНР, для любой страны ключевым приоритетом является совместная работа по содействию дилогу между Россией и Украиной, скорейшему прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди мирного населения, а также предотвращению гуманитарных кризисов.

Второй важный аспект, по мнению КНР, — отказ стран от политики холодной войны и предотвращение конфронтации между блоками. Китай считает, что сейчас важно построение сбалансированной и действенной архитектуры безопасности.

Как сообщали ранее "Комментарии", в правительстве Великобритании анонсировали санкции на экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ. Великобритания введет против Российской Федерации новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль.

Также "Комментарии" писали, что Главнокомандующий ВСУ обратился с призывом к политикам не мешать военным делать свою работу. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать наших защитников своими "экспертными оценками".

Читайте на портале "Комментарии": американский профессор Карбер заявил, что третьим странам предстоит помочь Украине в войне с Россией, предоставив разные типы вооружения. Третьи страны должны предоставить Украине авиацию, ПВО и другие виды вооружений.


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Источник: https://news.cgtn.com/news/2022-03-20/Wang-Yi-China-s-stance-on-Ukraine-is-on-the-right-side-of-history-18xXj7Ml5Sw/index.html
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