В ходе переговоров США и Китая президент КНР выдвинул предложение решить войну России против Украины, которую он называет украинским кризисом, двумя способами. Два направления учитывают принципы мира и дипломатическое урегулирование конфликта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на CGTN.

Си Цзиньпин - фото из открытых источников

Глава МИД Китая сообщил, что, по мнению КНР, для любой страны ключевым приоритетом является совместная работа по содействию дилогу между Россией и Украиной, скорейшему прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди мирного населения, а также предотвращению гуманитарных кризисов.

Второй важный аспект, по мнению КНР, — отказ стран от политики холодной войны и предотвращение конфронтации между блоками. Китай считает, что сейчас важно построение сбалансированной и действенной архитектуры безопасности.

Как сообщали ранее "Комментарии", в правительстве Великобритании анонсировали санкции на экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ. Великобритания введет против Российской Федерации новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль.

Также "Комментарии" писали, что Главнокомандующий ВСУ обратился с призывом к политикам не мешать военным делать свою работу. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал находящихся в тыловых городах политиков не унижать наших защитников своими "экспертными оценками".

Читайте на портале "Комментарии": американский профессор Карбер заявил, что третьим странам предстоит помочь Украине в войне с Россией, предоставив разные типы вооружения. Третьи страны должны предоставить Украине авиацию, ПВО и другие виды вооружений.

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