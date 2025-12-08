В Пекине заявили, что поддержка добрососедских отношений между Китаем, Индией и Россией отвечает интересам народов этих стран и способствует миру и стабильности в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел КНР Го Цзякуня.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Комментируя визит российского диктатора Владимира Путина в Индию в конце прошлой недели, спикер КНР сказал, что "Китай, Индия и Россия являются крупными развивающимися экономиками и важными участниками Глобального Юга".

"Поддержание добрососедских отношений между этими тремя странами не только отвечает интересам их народов, но и способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире", — заявил дипломат.

Он также подчеркнул готовность Пекина продолжать нормализацию диалога с Нью-Дели и работать с Индией в стратегической, долгосрочной перспективе для устойчивого развития отношений.

