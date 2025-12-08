logo

Китай назвал две страны, с которыми хочет разделить мир
Китай назвал две страны, с которыми хочет разделить мир

Китай назвал отношения с Индией и РФ ключевыми для глобальной стабильности

8 декабря 2025, 13:46
В Пекине заявили, что поддержка добрососедских отношений между Китаем, Индией и Россией отвечает интересам народов этих стран и способствует миру и стабильности в мире. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера министерства иностранных дел КНР Го Цзякуня.

Китай назвал две страны, с которыми хочет разделить мир

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Комментируя визит российского диктатора Владимира Путина в Индию в конце прошлой недели, спикер КНР сказал, что "Китай, Индия и Россия являются крупными развивающимися экономиками и важными участниками Глобального Юга".

"Поддержание добрососедских отношений между этими тремя странами не только отвечает интересам их народов, но и способствует миру, стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире", — заявил дипломат.

Он также подчеркнул готовность Пекина продолжать нормализацию диалога с Нью-Дели и работать с Индией в стратегической, долгосрочной перспективе для устойчивого развития отношений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай осторожно относится к войне между Россией и Украиной, поскольку стремится избежать создания прецедента силового смещения границ или легитимизации сепаратизма, что может подорвать позицию Пекина по отношению к Тайваню. Политолог Игорь Рейтерович подчеркнул, что для президента США Дональда Трампа Россия – второстепенный фактор, а ключевая цель – влияние на Китай. Если Пекин включится в мирное урегулирование, то конфликт в Украине может быстро завершиться. 

Также издание "Комментарии" сообщало – администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить введение санкций против Министерства государственной безопасности Китая, чтобы не сорвать торговое перемирие и подготовку к новой встрече Трампа с Си Цзиньпином. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников.




