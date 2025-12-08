logo_ukra

Головна Новини Світ Китай Китай назвав дві країни, з якими хоче поділити світ
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай назвав дві країни, з якими хоче поділити світ

Китай назвав відносини з Індією та РФ ключовими для глобальної стабільності

8 грудня 2025, 13:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Пекіні заявили, що підтримка добросусідських відносин між Китаєм, Індією та Росією відповідає інтересам народів цих країн та сприяє миру та стабільності у світі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві речника міністерства закордонних справ КНР Го Цзякуня.

Китай назвав дві країни, з якими хоче поділити світ

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи візит російського диктатора Володимира Путіна до Індії наприкінці минулого тижня, спікер КНР сказав, що "Китай, Індія та Росія є великими економіками, що розвиваються, і важливими учасниками Глобального Півдня".

"Підтримка добросусідських відносин між цими трьома країнами не тільки відповідає інтересам їхніх народів, а й сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі", — заявив дипломат.

Він також наголосив на готовності Пекіна продовжувати нормалізацію діалогу з Нью-Делі та працювати з Індією у стратегічній, довгостроковій перспективі для сталого розвитку відносин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай обережно ставиться до війни між Росією та Україною, оскільки прагне уникнути створення прецеденту силового усунення кордонів або легітимізації сепаратизму, що може підірвати позицію Пекіна до Тайваню. Політолог Ігор Рейтерович наголосив, що для президента США Дональда Трампа Росія – другорядний фактор, а ключова мета – вплив на Китай. Якщо Пекін включиться у мирне врегулювання, конфлікт в Україні може швидко завершитися.

Також видання "Коментарі" повідомляло – адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила призупинити запровадження санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю, щоб не зірвати торгове перемир'я та підготовку до нової зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на американських чиновників.




