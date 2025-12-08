Китай назвав дві країни, з якими хоче поділити світ

У Пекіні заявили, що підтримка добросусідських відносин між Китаєм, Індією та Росією відповідає інтересам народів цих країн та сприяє миру та стабільності у світі. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві речника міністерства закордонних справ КНР Го Цзякуня.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи візит російського диктатора Володимира Путіна до Індії наприкінці минулого тижня, спікер КНР сказав, що "Китай, Індія та Росія є великими економіками, що розвиваються, і важливими учасниками Глобального Півдня".

"Підтримка добросусідських відносин між цими трьома країнами не тільки відповідає інтересам їхніх народів, а й сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі", — заявив дипломат.

Він також наголосив на готовності Пекіна продовжувати нормалізацію діалогу з Нью-Делі та працювати з Індією у стратегічній, довгостроковій перспективі для сталого розвитку відносин.

