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Кравцев Сергей
Официальный Пекин придерживается единой позиции, что переговоры – это единственный способ для завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке. Китая заявил, что "конфронтация никуда не ведет". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Китая Дон Цзюнь, сообщает HKFP.
Китай. Фото: из открытых источников
Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на форуме Сяншань в Пекине, который называют ответом Китая на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. Как сообщают китайские государственные СМИ, в течение трех дней в Пекин приедут более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.
При этом чиновник добавил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".
Дон Цзюнь выразил позицию, что, чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Нет в мире конфликтов, которые бы не заканчивались примирением, заявил министр.
Он подчеркнул, что Китай продолжает призывать все страны способствовать "мирному развитию" непростой ситуации в Украине.
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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на уговоры и предупреждения западных стран, официальный Пекин продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией. Это происходит в различных направлениях. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
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