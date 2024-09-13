Официальный Пекин придерживается единой позиции, что переговоры – это единственный способ для завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке. Китая заявил, что "конфронтация никуда не ведет". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Китая Дон Цзюнь, сообщает HKFP.

Китай. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на форуме Сяншань в Пекине, который называют ответом Китая на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. Как сообщают китайские государственные СМИ, в течение трех дней в Пекин приедут более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.

"Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт является продвижение мира и переговоров", — сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.

При этом чиновник добавил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".

Дон Цзюнь выразил позицию, что, чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Нет в мире конфликтов, которые бы не заканчивались примирением, заявил министр.

Он подчеркнул, что Китай продолжает призывать все страны способствовать "мирному развитию" непростой ситуации в Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на уговоры и предупреждения западных стран, официальный Пекин продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией. Это происходит в различных направлениях. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



