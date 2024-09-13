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Китай назвал единственный вариант, как может завершиться война в Украине

Пекин настаивает, что переговоры могут быть единственным способом окончания войны в Украине

сегодня, 10:46 comments3300
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Кравцев Сергей

Официальный Пекин придерживается единой позиции, что переговоры – это единственный способ для завершения войны в Украине и на Ближнем Востоке. Китая заявил, что "конфронтация никуда не ведет". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Китая Дон Цзюнь, сообщает HKFP.

Китай назвал единственный вариант, как может завершиться война в Украине

Китай. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на форуме Сяншань в Пекине, который называют ответом Китая на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. Как сообщают китайские государственные СМИ, в течение трех дней в Пекин приедут более 500 представителей из более чем 90 стран и организаций.

"Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт является продвижение мира и переговоров", — сказал министр обороны Китая на церемонии открытия.

При этом чиновник добавил, что в войнах нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".

Дон Цзюнь выразил позицию, что, чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Нет в мире конфликтов, которые бы не заканчивались примирением, заявил министр.

Он подчеркнул, что Китай продолжает призывать все страны способствовать "мирному развитию" непростой ситуации в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой вариант завершения войны в Украине будет продвигать Китай: в МИД дали ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на уговоры и предупреждения западных стран, официальный Пекин продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией. Это происходит в различных направлениях. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).




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