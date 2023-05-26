Китай назвал войну в Украине «украинским кризисом», которого можно было избежать

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Кравцев Сергей
Несмотря на все военные преступления, которые творит Росси я в Украине, продолжает полномасштабное вторжение, официальная позиция Пекина продолжает вызывать удивление. В Министерстве иностранных дел Китая называют российское вторжение в Украину "украинским кризом", который вызван проблемами с безопасностью в Европе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Мао Нин на брифинге.
Китай. Фото: из открытых источников
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По словам Мао Нин, "украинский кризис – это трагедия, которой можно было бы избежать".
Спикер МИД Китая также подчеркнула, что Китай находится "на правильной стороне истории", предлагая уже сейчас начать мирные переговоры.
Отметим, "китайский миротворец" (спецпредставитель Ли Хуэй) побывал в Украине, теперь направляется в Европу, затем – в РФ. Что можно на данный момент сказать об этом вояже, а также об участившихся в западной прессе публикациях, где отмечается, что Украина должна победить в ближайшие полгода, иначе придется садиться за стол переговоров с Россией? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилась к экспертам.
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