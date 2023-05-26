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Китай назвал войну в Украине «украинским кризисом», которого можно было избежать

Китай считает, что причина войны в Украине в проблеме с безопасностью в Европе

сегодня, 10:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на все военные преступления, которые творит Росси я в Украине, продолжает полномасштабное вторжение, официальная позиция Пекина продолжает вызывать удивление. В Министерстве иностранных дел Китая называют российское вторжение в Украину "украинским кризом", который вызван проблемами с безопасностью в Европе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Мао Нин на брифинге.

Китай назвал войну в Украине «украинским кризисом», которого можно было избежать

Китай. Фото: из открытых источников

"Украинский кризис, по сути, является проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы", — считают в МИД КНР.


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По словам Мао Нин, "украинский кризис – это трагедия, которой можно было бы избежать".

Спикер МИД Китая также подчеркнула, что Китай находится "на правильной стороне истории", предлагая уже сейчас начать мирные переговоры.                                                                                                       

"Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса", — заявила дипломат.

Отметим, "китайский миротворец" (спецпредставитель Ли Хуэй) побывал в Украине, теперь направляется в Европу, затем – в РФ. Что можно на данный момент сказать об этом вояже, а также об участившихся в западной прессе публикациях, где отмечается, что Украина должна победить в ближайшие полгода, иначе придется садиться за стол переговоров с Россией? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилась к экспертам.

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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/202305/t20230525_11083609.html
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