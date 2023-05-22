Что изменится в мире после саммита G7 в Японии – какие сигналы получили РФ и Китай

После прошедшего в Японии саммита G7, где была четко продемонстрирована поддержка Украины и даны определенные сигналы РФ и Китаю, появилась реакция последних. Российский МИД устроил на своей официальной странице настоящую истерику касательно итогов встречи лидеров "Большой семерки" и приглашенных гостей, среди которых была и Украина. А замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине, чтобы выразить протест по поводу "ажиотажа вокруг проблем, связанных с Китаем". О чем говорит подобная реакция? Как геополитические события могут развиваться дальше, после японского саммита G7, который многие называют историческим.

Саммит G7. Фото: из открытых источников

Для Китая и РФ саммит в Японии, данная консолидация демократического мира – это уже экзистенциальная угроза

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что саммит "Группы Семи" (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) в Хиросиме, действительно, стал историческим событием.

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"Именно в Хиросиме, городе, который в августе 1945 пережил атомную бомбардировку, окончательно оформилось разделение между демократическим миром – и авторитарным. На мероприятие прибыли представители тех государств и объединений (напомню, что там были и лидеры Евросоюза, представляющие все страны ЕС, а также приглашенные гости — представители Украины и стран т.н. Глобального Юга – Индии, Индонезии, Бразилии, Южной Кореи), которые исповедуют именно демократические принципы. Хоть и с определенными особенностями, связанными с национальными, религиозными, региональными моментами", – отмечает эксперт.

Понятно, продолжает он, что авторитарные режимы России и Китая не могли не отреагировать. Не могли сделать вид, что ничего не происходит.

"Для них данный саммит, данная консолидация демократического мира – это уже экзистенциальная угроза. Потому что демократический мир объединился не просто в желании помочь Украине отразить российскую агрессию, но и в целом — побороть авторитарный мир, – поясняет Вадим Трюхан. – То, что сказал Джо Байден, после своего прихода к власти в США (что наши дети будут писать диссертации на тему победы демократии над авторитаризмом) приобретает практические черты. Потому и видим такую нервную, даже бестолковую реакцию российского МИД, который разродился длиннющим заявлением с набором идеологически-пропагандистских клише. И именно поэтому имеем вызов японского посла в Китае "на ковер" для высказывания недовольства…".

По мнению эксперта, теперь впереди – новая встреча в формате "Рамштайн". Во время которой будут конкретизированы договоренности, достигнутые накануне саммита G7 и непосредственно там – о создании авиационной коалиции с целью предоставления Украине американских истребителей F-16, обучения наших пилотов.

А дальше, уверен Вадим Трюхан, будет расширение этой коалиции, контрнаступление ВСУ.

"После чего такие страны как ЮАР, Бразилия, Индия продолжат дрейфовать от РФ. Они не начнут поставлять Украине оружие. Но перестанут поддерживать Россию так, как раньше, – прогнозирует экс-дипломат. – Скорее всего, РФ и далее будет идти в направлении всё большей изоляции, всё больше зависимости от Китая. Уже сейчас она фактически стала сателлитом Пекина. И тот факт, что российский МИД в своем заявлении пытался артикулировать принадлежность РФ к некому союзу с Китаем – это попытка показать свою нужность последнему. А далее – будет всё больший раскол между демократическим миром и авторитарным. И задача демократического мира — попытаться удержать Китай на тех плюс-минус нейтральных рельсах, на которых он пока остается в ракурсе российско-украинской войны".

Саммит в Хиросиме закрепил раскол на два противостоящих лагеря

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

"Нам необходимо смириться с тем, что мир больше не однополярен. И у США с Евросоюзом больше нет монополии на диктат идеологических догм".

Саммит в Хиросиме, по мнению эксперта, закрепил раскол на два противостоящих лагеря с примерным балансом сил.

"С одной стороны – США и их сателлиты, с другой – Китай и их сателлиты, – поясняет Константин Бондаренко. – И на фоне этого раскола формируются два миропорядка, две повестки, государства определяются в своем выборе ориентиров. Говорить в этой ситуации, кто прав, а кто нет – по меньшей мере, неправильно, так как ни у Вашингтона, ни у Пекина нет монополии на истину".

В ближайшее время, прогнозирует эксперт, мир ожидает серия локальных конфликтов типа российско-украинской войны (которой пытаются придать образ войны глобальной). И дай Бог, чтобы эти конфликты не переросли в мировую войну, заключает Константин Бондаренко.

Разительные геополитические перемены – усиление субъектности Украины и уничтожение субъектности рашистской федерации

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что истерическая реакция РФ касательно саммита G7 – вполне предсказуема.

"Напомню, что в 90-х годах было принято решение о переформатировании "Большой семерки" в "Большую восьмерку" с включением туда постсоветской России. Тогда коллективный Запад пытался перетянуть ее на свою – демократическую – сторону. Надеялся сделать из этого государства партнера, предоставил соответствующий статус. Который был потерян после того, как РФ аннексировала украинский Крым и начала гибридную войну на Донбассе", – подчеркивает эксперт.

Происходя, уверен он, глобальные геополитические перемены.

"В 2014 году, после гибридной агрессии рашистской федерации против Украины, рф убирают из G8, которая вновь становится G7. А с 2022 года, после открытой широкомасштабной агрессии эрэфии против нашей страны, на встречах в формате "Большой семерки" стабильно присутствует Украина. Теперь западные аналитик говорят о существовании формата G7 + 1. И "+ 1" это – Украина. Разительные геополитические перемены! Усиление субъектности Украины и уничтожение субъектности рашистской федерации", – акцентирует Антон Кучухидзе.

Он обращает внимание, что тогда как президент Украины Владимир Зеленский говорит наравне со всеми мировыми лидерами, рашистский лидер находится под угрозой ареста после выдачи соответствующего ордера Международным уголовным судом.

"И ордер этот действует в 123 юрисдикциях, – напоминает эксперт. – Это к вопросу о том, кто выигрывает войну. Думаю, руководство Кремля мечтает сейчас иметь возможность бывать там, где бывает Зеленский".

Что касается Китая, тут, словам Антона Кучухидзе, следует понимать, что это – вторая линия конфликта.

"Не столь жесткая, как между Западом (поддерживающим Украину) и рашистской федерацией. Но достаточно очевидная. С одной стороны, коллективный Запад и Китай являются друг для друга наибольшими экономическими партнерами. С другой – экономическими и геополитическими соперниками в ракурсе борьбы за глобальное лидерство. Потому наблюдаем обострение риторики, политики по линии коллективный Запад (и его партнеры, как та же Япония) – Китай. Это является вполне естественным. В том числе, учитывая "особую позицию", которую Китай пытается занимать в международных делах разного плана", – констатирует эксперт.

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