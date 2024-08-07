Китай не беспокоит территориальная целостность Украины: к чему будут подталкивать Киев

Многие мировые лидеры, а также страна-агрессор Россия и Украина рассматривают возможность переговоров для достижения мира. В этом процессе активную роль играет Китай. Однако под предлогом установления мира эта страна может преследовать другие интересы, отметил во время чата на Главреде политолог Андрей Золотарев.

Китай

По его словам, кроме Китая представители Венгрии, в частности Виктор Орбан, и США, такие как Майк Помпео, смещают фокус внимания на 12 пунктов мирного плана Си Цзиньпина. Политолог считает, что Китай таким образом пытается показать, что именно США довели ситуацию до войны и не смогли решить проблемы Украины, в то время как Пекин демонстрирует свою силу, способную принести Украине мир.

"Картинка, в которой США – это война, разрушение и диктат, а Китай – это мир и процветание, является лучшей иллюстрацией того, что мир вошел в эпоху глобальной биполярочки. Правда, в Кремле не согласятся и будут рассказывать о полярном мире, но в Пекине думают иначе", – говорит он.

Золотарев отмечает, что Китаю важно показать миру, что уже нет глобального интереса США, поскольку амбиции Штатов не подкреплены ни финансово, ни военно, ни экономически.

"Китайскую народную республику не беспокоит территориальная целостность Украины. Совсем. Ей интересна глобальная игра, а именно лишить США мирового лидерства. И если в пользу Китая будет приструнить своего младшего партнера в лице Кремля, у него достаточно экономических и технических аргументов для этого", — говорит директор аналитического центра.

Он добавляет, что если до ноября ситуация на фронте и в Украине не будет катастрофической, а в тылу не произойдет серьезных инцидентов, то изменения позиции могут стать возможными. С вероятностью 30-40% могут начаться переговоры до конца 2024 года.

При этом эксперт не верит в то, что будет подписан всеобъемлющий мирный договор – скорее, Украину подведут к перемирию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай нашел себе нового партнера для продвижения своих так называемых "мирных инициатив".



