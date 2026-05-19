"Китай не выстрелит себе в ногу": раскрыта опасность замысла Си по поводу войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай оказался среди государств, которые смогли получить экономические и политические преимущества новой геополитической ситуации. Пекин продолжает поддерживать торговые связи с Москвой, в частности, поставляя продукцию и компоненты, которые могут использоваться российской оборонной промышленностью. Кроме того, Китай активно закупает российские энергоносители по выгодным ценам, что создает для него дополнительные экономические бонусы. Об этом рассказал дипломат и чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский.

По его мнению, в нынешних условиях завершения войны не является для Китая приоритетным сценарием, поскольку у Пекина есть собственные интересы в сотрудничестве с Россией.

Веселовский объяснил, что если бы лидер КНР Си Цзиньпин действительно захотел заставить Кремль прекратить войну, ему пришлось бы прибегнуть к серьезному экономическому давлению. В первую очередь это могло бы означать ограничение поставок технологических компонентов и товаров, необходимых для российского военного производства. Другим рычагом мог бы стать отказ от закупки российских энергоносителей.

Впрочем, дипломат считает, что такой сценарий маловероятен. Китай получает нефть и газ из России на выгодных условиях, а необходимая инфраструктура уже создана и активно используется. В таких условиях Пекину невыгодно разрушать сотрудничество, приносящее экономическую пользу.

Кроме того, эксперт сомневается, что даже прямое давление Китая смогло бы кардинально изменить позицию Кремля. По его словам, российский президент Владимир Путин увязал свое политическое будущее с войной против Украины, поэтому не готов легко отказаться от продолжения агрессии.

"Комментарии" уже писали, что визит российского диктатора Владимира Путина в Китай после встреч с президентом США Дональдом Трампом не случаен и имеет более глубокий политический подтекст. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV, подчеркнув, что действия Пекина всегда имеют символическое и стратегическое значение.