"Китай не вистрелить собі у ногу": розкрито небезпеку задуму Сі щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай опинився серед держав, які змогли отримати економічні та політичні переваги від нової геополітичної ситуації. Пекін продовжує підтримувати торговельні зв’язки з Москвою, зокрема постачаючи продукцію та компоненти, які можуть використовуватися російською оборонною промисловістю. Крім того, Китай активно закуповує російські енергоносії за вигідними цінами, що створює для нього додаткові економічні бонуси. Про це розповів дипломат та надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський.

На його думку, за нинішніх умов завершення війни не є для Китаю пріоритетним сценарієм, оскільки Пекін має власні інтереси у співпраці з Росією.

Веселовський пояснив, що якби лідер КНР Сі Цзіньпін дійсно захотів змусити Кремль припинити війну, йому довелося б вдатися до серйозного економічного тиску. Насамперед це могло б означати обмеження постачання технологічних компонентів і товарів, необхідних для російського військового виробництва. Іншим важелем могла б стати відмова від закупівлі російських енергоносіїв.

Втім, дипломат вважає, що такий сценарій малоймовірний. Китай отримує нафту та газ із Росії на вигідних умовах, а необхідна інфраструктура вже створена та активно використовується. У таких умовах Пекіну невигідно руйнувати співпрацю, яка приносить економічну користь.

Крім того, експерт сумнівається, що навіть прямий тиск Китаю зміг би кардинально змінити позицію Кремля. За його словами, російський президент Володимир Путін пов’язав своє політичне майбутнє з війною проти України, тому не готовий легко відмовитися від продовження агресії.

