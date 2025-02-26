Китай обиделся на Европу и Канаду: Пекин хочет нормальной торговли с Россией

Китай призвал страны Европейского Союза отменить санкции против китайских компаний и в целом прекратить "дискредитацию" страны из-за экономического сотрудничества с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Китай. Фото: из открытых источников

Так комментируя наложение Канадой и ЕС новых санкций на китайские компании, спикер заявил, что Китай выступает против "односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН". Санкции против китайских компаний он назвал "абсолютно неразумными и неправильными".

"Хочу подчеркнуть, что Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию в украинском вопросе, настроен на продвижение политического решения кризиса, никогда не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а объем и меры экспортного контроля дронов являются самыми строгими в мире. Как и другие страны, Китай ведет нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией на основе равенства и взаимной выгоды, что является разумным и безупречным", — заявил представитель МИД КНР.

Линь Цзянь обратил внимание, что Китай направил Канаде и ЕС "серьезные замечания" в связи с введением санкций, призвал их немедленно отменить все ограничения и "прекратить дискредитацию" Китая "без фактических оснований". Он также предупредил, что Пекин будет принимать "необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов" китайских компаний.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си Цзиньпин уже хватается за голову: что может произойти из-за дружбы Трампа с Путиным.



