Китай обратился к еще одной стране: призывает помочь усадить Россию и Украину за стол переговоров

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Кравцев Сергей
Китай обратился с призывом к Индонезии. Просить присоединиться к его усилиям, чтобы возобновить переговоры между Украиной и Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.
Спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй. Фото из открытых источников
Отмечается, что спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетил Индонезию и провел встречу с директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Умаром Хади.
Посланник Китая заявил, что у войны между Россией и Украиной все еще есть риски эскалации и расширения, и главным приоритетом является совместная работа всех сторон, чтобы "охладить ситуацию".
Ли Хуэй предложил Индонезии помочь вернуть Украину и Россию за стол переговоров.
Представитель Индонезии отметил, что ценит роль Китая в продвижении политического разрешения "украинского кризиса".
Стоит отметить, что Китай официально утверждает, что занимает нейтральную позицию по войне, которую Россия развязала против Украины. Пекин заявлял, что поддерживает суверенитет Украины, но усиливает экономическое сотрудничество с Москвой.
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