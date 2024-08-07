Китай обратился к еще одной стране: призывает помочь усадить Россию и Украину за стол переговоров

Китай обратился с призывом к Индонезии. Просить присоединиться к его усилиям, чтобы возобновить переговоры между Украиной и Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй. Фото из открытых источников

Отмечается, что спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй посетил Индонезию и провел встречу с директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Умаром Хади.

Посланник Китая заявил, что у войны между Россией и Украиной все еще есть риски эскалации и расширения, и главным приоритетом является совместная работа всех сторон, чтобы "охладить ситуацию".

Ли Хуэй предложил Индонезии помочь вернуть Украину и Россию за стол переговоров.

"Китай готов сотрудничать с Индонезией для продвижения пяти принципов мирного сосуществования и "духа Бандунга" и совместно создавать условия для быстрого возобновления прямого диалога и переговоров между соответствующими сторонами", — говорится в сообщении.

Представитель Индонезии отметил, что ценит роль Китая в продвижении политического разрешения "украинского кризиса".

"Индонезия готова сотрудничать с Китаем и соответствующими сторонами, чтобы поддерживать принципы коллективности и инклюзивности и работать вместе, чтобы найти выход из кризиса", — заявили в МИД Китая.

Стоит отметить, что Китай официально утверждает, что занимает нейтральную позицию по войне, которую Россия развязала против Украины. Пекин заявлял, что поддерживает суверенитет Украины, но усиливает экономическое сотрудничество с Москвой.

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