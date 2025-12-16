logo

Китай объявил войну OnlyFans: в Си намекают на ловушку для китайцев
НОВОСТИ

Китай объявил войну OnlyFans: в Си намекают на ловушку для китайцев

Пекин запретил популярный сервис подписок, считая его угрозой морали, культурным ценностям и социальной стабильности страны.

16 декабря 2025, 16:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай официально запретил платформу контентной подписки OnlyFans, назвав ее проявлением "губительного западного влияния", якобы подрывающего моральные устои и социальную стабильность страны. Об этом сообщает Tech in Asia.

Китай объявил войну OnlyFans: в Си намекают на ловушку для китайцев

OnlyFans. Фото: из открытых источников

Китайские власти охарактеризовали сервис как "западную болезнь" и прямую угрозу культурным основам государства. Решение стало частью более масштабной кампании Пекина по усилению контроля над цифровым пространством и устранению онлайн-ресурсов, которые, по мнению руководства, вредят обществу.

По данным The Daily Guardian, представители власти назвали OnlyFans "символом западного морального упадка" и даже "западным болотом", которому не место в китайском киберпространстве. Запрет был подан как необходимый шаг для защиты национальной морали и предотвращения культурной эрозии.

Эксперты отмечают, что это решение вписывается в долгосрочную политику Китая по жесткому регулированию интернета. Пекин последовательно ограничивает доступ к западным платформам и сервисам, по его убеждению, пропагандирующим стиль жизни или ценности, несовместимые с государственной идеологией и моделью управления.

В последние годы китайские власти активно формируют "управляемое цифровое пространство", в котором онлайн-контент должен соответствовать официально одобренным культурным и нравственным нормам. Запрет OnlyFans стал очередным сигналом о намерении государства и дальше усиливать контроль над интернетом и минимизировать влияние западных цифровых продуктов на граждан страны.

Читайте на портале "Комментарии" — 21-летняя девушка шокировала сумму, которую заработала за два года на OnlyFans.



