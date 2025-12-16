logo_ukra

Китай оголосив війну OnlyFans: у Сі натякають на пастку для китайців
commentss НОВИНИ Всі новини

Китай оголосив війну OnlyFans: у Сі натякають на пастку для китайців

Пекін заборонив популярний сервіс підписок, вважаючи його загрозою моралі, культурним цінностям і соціальній стабільності країни

16 грудня 2025, 16:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай офіційно заборонив платформу контентної підписки OnlyFans, назвавши її проявом "згубного західного впливу", який нібито підриває моральні засади та соціальну стабільність країни. Про це повідомляє Tech in Asia.

Китай оголосив війну OnlyFans: у Сі натякають на пастку для китайців

OnlyFans. Фото: з відкритих джерел

Китайська влада охарактеризувала сервіс як "західну хворобу" та пряму загрозу культурним основам держави. Рішення стало частиною масштабнішої кампанії Пекіна з посилення контролю над цифровим простором і усунення онлайн-ресурсів, які, на думку керівництва, шкодять суспільству.

За даними The Daily Guardian, представники влади назвали OnlyFans "символом західного морального занепаду" та навіть "західним болотом", якому не місце в китайському кіберпросторі. Заборону подали як необхідний крок для захисту національної моралі та запобігання культурній ерозії.

Експерти зазначають, що це рішення вписується в довгострокову політику Китаю щодо жорсткого регулювання інтернету. Пекін послідовно обмежує доступ до західних платформ і сервісів, які, на його переконання, пропагують стиль життя або цінності, несумісні з державною ідеологією та моделлю управління.

Останніми роками китайська влада активно формує "керований цифровий простір", у якому онлайн-контент має відповідати офіційно схваленим культурним і моральним нормам. Заборона OnlyFans стала черговим сигналом про намір держави й надалі посилювати контроль над інтернетом і мінімізувати вплив західних цифрових продуктів на громадян країни.

