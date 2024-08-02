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Китай обязался не применять ядерное оружие первым, но есть нюанс

Пекин не прекращает расширять свой арсенал ядерного оружия

сегодня, 09:42
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Кравцев Сергей

Китай начал дипломатическое давление на позиции США в ядерной сфере, стремительно укрепляя собственный ядерный потенциал. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Китай обязался не применять ядерное оружие первым, но есть нюанс

Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Пекин, единственный из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, взявший на себя обязательство не применять ядерное оружие первым, призвал в Женеве остальных членов выполнить это обязательство и осудил меры Вашингтона по защите своих союзников.

Китай представил официальное предложение, утверждая, что ядерная политика "не применять первыми" становится важным международным консенсусом и приоритетом. Однако США и их союзники, а также аналитики считают, что это попытка Пекина приглушить критику Запада по поводу наращивания китайских ядерных вооружений.

Пекин представил проект договора или декларации о "неприменении первыми" членами Совета Безопасности комитету в Женеве, который готовит конференцию по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Китай также назвал защиту, которую США предоставляют своим союзникам в НАТО и Азии, "серьезным нарушением" ДНЯО и потребовал их отмены.

В то же время Китай расширяет свой арсенал ядерных боеголовок и модернизирует силы их доставки, что, по мнению некоторых иностранных чиновников, может сделать страну ядерной державой наравне с США и Россией.

Пентагон прогнозирует, что к 2030 году Китай увеличит свой арсенал до более чем 1000 ядерных боеголовок, что вдвое больше нынешнего количества и в четыре раза больше, чем предполагалось шесть лет назад. Пекин активно строит ракетные шахты и разворачивает подводные лодки, способные нести ядерное оружие, что позволяет ему запускать ядерные ракеты по первому требованию, а не только в ответ.

Эти изменения вызвали дискуссии среди экспертов о возможном отходе Китая от политики "не применять первыми" и минимального ядерного сдерживания к более агрессивной стратегии. Подозрения усиливаются из-за отсутствия прозрачности: Пекин отказывается участвовать в механизмах контроля над вооружениями.

В прошлом месяце Китай приостановил дискуссии с США по контролю над ядерными вооружениями, что стало первым обменом мнениями за последние пять лет.

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