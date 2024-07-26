Ядерные страшилки Путина могут утратить эффективность: на что может решиться Британия

Великобритания рассматривает возможность разработки ракет дальнего радиуса действия, способных уничтожить ядерное оружие РФ. Поскольку в Европе усиливаются опасения, что российский диктатор Владимир Путин может быть готов применить его. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times".

Великобритания. Фото: Getty Images

СМИ, ссылаясь на свои дипломатические источники отметило, что Великобритания дала понять, что будет работать с Германией над созданием оружия с дальностью действия около 3200 километров.

Союзники предполагают, что это оружие сможет долететь от Берлина до Москвы в случае, если Путин решит запустить тактическое ядерное оружие.

Министр обороны Британии Джон Хили, как предполагается, обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля. Он находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Великобританией и ее союзниками и продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте".

Согласно планам, ракеты дальнего радиуса действия будут размещены в Германии, заменив американские ракеты, которые будут развернуты там в ближайшие годы.

По словам дипломатического источника, недавние заявления Путина и других лиц указывают на то, что Россия снижает порог применения тактического ядерного оружия.

В этом месяце Соединенные Штаты и Германия объявили, что американские ракеты дальнего радиуса действия будут периодически размещаться в Германии с 2026 года впервые со времен холодной войны. Решение, вызвавшее гневную реакцию Москвы, было объявлено во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Стоит отметить, после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, российские официальные лица и СМИ регулярно угрожают применением ядерного оружия в отношении различных стран мира.

По мнению экспертов из Института изучения войны, такие действия направлены на запугивание западных политиков с целью принудить их к действиям, выгодным России.

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