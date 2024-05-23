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Китай окружил Тайвань со всех сторон: что происходит

Министерство обороны Тайваня уже заявило, что отправило морские, воздушные и наземные силы в ответ на китайские учения

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня Китай начал двухдневные военные учения вокруг Тайваня, которые он назвал "наказанием" за "сепаратистские действия", через несколько дней после того, как самоуправляемый остров привел к присяге нового демократически избранного лидера. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Китай окружил Тайвань со всех сторон: что происходит

Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что это станет первым реальным испытанием для Лай Чинте в управлении напряженными отношениями с Китаем после того, как он вступил в должность нового президента Тайваня в понедельник. Власти Китая, как заявляли, так и заявляют, что Тайвань является частью их территории и пообещали захватить остров силой, если это будет необходимо.

Командование восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что начало совместные военные учения с участием армии, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск в районах вокруг Тайваня. Учения проводятся в Тайваньском проливе — узком водоеме, отделяющем самоуправляемый остров от материкового Китая — а также на севере, юге и востоке Тайваня.

Они также происходят в районах вокруг отдаленных тайваньских островов Кинмэн, Мацу, Уцю и Дунъин, расположенных неподалеку от юго-восточного побережья Китая, говорится в заявлении командования.

Полковник ВМС Ли Си, спикер командования, назвал учения "суровым наказанием за сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и серьезным предостережением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

Лай Чинте вызывает неприязнь Пекина как "опасный сепаратист" за отстаивание суверенитета и особой идентичности Тайваня. Пекин осудил инаугурационную речь Лая, во время которой он призвал Китай прекратить запугивание Тайваня.

В четверг Министерство обороны Тайваня заявило, что отправило морские, воздушные и наземные силы в ответ на китайские учения. Оно выразило сожаление по поводу "таких иррациональных провокаций и действий, которые подрывают региональный мир и стабильность".

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Источник: https://edition.cnn.com/2024/05/22/asia/china-military-drills-taiwan-punishment-intl-hnk/index.html
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Катана

сегодня, 11:42

конченный китай и китайцы!!!


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