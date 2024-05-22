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Британия сделала прямое обвинение Китаю за помощь России в войне: какие факты всплыли

Лондон заявил, что имеет доказательства передачи Китаем оружия России

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в среду обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению России летального оружия для использования в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление британского министра.

Британия сделала прямое обвинение Китаю за помощь России в войне: какие факты всплыли

Грант Шаппс. Фото из открытых источников

Грант Шаппс заявил на конференции в Лондоне, что у американской и британской военной разведки есть прямые доказательства того, что Москва получает помощь от Пекина в виде летального оружия. Она "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию". Все это уже есть или вскоре окажется на поле боя в Украине.

Глава Минобороны Британии высказал мнение, что "это значительное развитие событий".

"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя как страну, имеющую сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина", – добавил министр.

Шаппс также отметил, что "у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине".                                                                               

Министр обороны Великобритании также вспомнил недавний визит Путина в Китай и заявления, которые во время переговоров были сделаны. По словам Шаппса, за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину торговля КНР и РФ выросла в разы и сегодня две страны "прикрывают друг друга", полностью координируя свои действия.

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Источник: https://www.reuters.com/
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