Китай отказался комментировать коммюнике Саммита мира: в чем причина

Представитель Китая не присутствовал на Глобальном саммите мира, проходившем 15-16 июня в Швейцарии, поэтому Пекин не будет комментировать его результаты и итоговое заявление стран-участниц. Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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При этом известно, что в итоговом коммюнике саммита речь шла о восстановлении территориальной целостности Украины как основы любого мирного соглашения с Россией.

Вместе с тем Линь Цзянь подчеркнул, что поскольку Китай не присутствовал на этом мирном саммите, поэтому и не будет комментировать совместное заявление. Он добавил, что позиция Китая по отношению к украинскому вопросу остается последовательной и четкой, в частности включает немедленное прекращение огня и установление перемирия, отвечающего стремлению России.

Напомним, что Глобальный саммит мира состоялся в эти выходные в Швейцарии. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике. Китай не участвовал в конференции.

Вместе с тем известно, что Китай всячески поддерживает РФ в ее стремлении заморозить войну. В частности, Китай настаивает на проведении мирного саммита с участием Украины и России, где, по мнению китайцев, должны быть обсуждены различные подходы к установлению мира. В частности, известно, что Китай не настаивает на выводе российских военных из Украины перед началом переговоров.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский заявил , что война – это не просто разногласия, а проявление неуважения и агрессии. Так он отреагировал на вопросы журналистов относительно позиции Китая и Бразилии, которые не участвовали в Саммите мира в Швейцарии и не подписали итоговое коммюнике.







