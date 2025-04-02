Официальный Пекин еще раз выразил готовность стать посредником в мирном урегулировании войны в Украине и даже одним из гарантов соблюдения мира. Однако Китай продолжает открыто называть Россию своим партнером и другом.

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Однако, как отметил эксперт по международным вопросам Александр Краев, Украина не рассматривает Китай как нейтральную сторону в конфликте и не поддержит его посредническую инициативу. То есть, добавил он, Пекин не может обеспечить беспристрастность своей позиции.

Краев отмечает, что Китай прямо заявляет о своей дружбе с Россией, поэтому ждать от него объективности не приходится. А именно беспристрастность — ключевое условие для любого посредника в переговорах, добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что Китай окончательно отказался от собственной "формулы мира", которую он вместе с Бразилией продвигал еще в 2023 году, и это важно. Теперь Пекин предлагает лишь выступать площадкой для переговоров между Киевом и Москвой, что свидетельствует об изменении его стратегии.

Интересно, что на такие заявления Китая США реагируют довольно сдержанно. Администрация Дональда Трампа сосредоточена на российско-украинском вопросе, уделяя меньше внимания санкциям против Китая или инструментам давления на Пекин для принуждения Москвы к переговорам.

Китай же, пользуясь ситуацией, решил представить себя как альтернативного модератора переговорного процесса ввиду пассивности России и отсутствия прямого давления со стороны США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Путин сообщил, что Си Цзиньпин станет главным гостем на параде 9 мая.



