Китай отказывается от американской нефти в пользу другой страны, и это не Россия

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Slava Kot
В разгар обострения торговых отношений с США Китай неожиданно изменил нефтяной курс. Крупнейший импортер сырой нефти в мире сократил закупки американских энергоресурсов и начал рекордно импортировать нефть из Канады.
Китай покупает канадскую нефть. Фото из открытых источников
По данным аналитической компании Vortexa Ltd., в марте китайский импорт канадской сырой нефти достиг рекордных 7,3 миллиона баррелей. Кроме того, ожидается, что в апреле этот показатель вырастет еще больше. Поставки производятся из порта вблизи Ванкувера, который является конечным пунктом нового расширенного трубопровода из Западной Канады.
Вместо этого импорт американской нефти в Китай упал до 3 миллионов баррелей в месяц. Самый высокий показатель закупки Китая нефти в США был в июне 2023 года – 29 миллионов баррелей.
Китай покупает канадскую нефть вместо американской
Причиной изменения политики Китая и отказа от американской нефти стала торговая война, которую усилил Дональд Трамп введением новых тарифов для КНР.
Канадские нефтяные пески в провинции Альберта – это источник плотной, серосодержащей нефти, идеально пригодной для высокотехнологичных китайских нефтеперерабатывающих заводов. Обновленная инфраструктура, в том числе новый трубопровод, сделала канадское топливо более доступным для азиатских потребителей. Несмотря на это Китай продолжает большинство нефти покупать у России и стран Ближнего Востока.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще одна страна ЕС подтвердила полный отказ от российской нефти.
Также "Комментарии" писали, что Китай выставил свои условия для переговоров с администрацией Трампа в торговой войне.
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