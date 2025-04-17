Китай отказывается от американской нефти в пользу другой страны, и это не Россия

В разгар обострения торговых отношений с США Китай неожиданно изменил нефтяной курс. Крупнейший импортер сырой нефти в мире сократил закупки американских энергоресурсов и начал рекордно импортировать нефть из Канады.

Китай покупает канадскую нефть. Фото из открытых источников

По данным аналитической компании Vortexa Ltd., в марте китайский импорт канадской сырой нефти достиг рекордных 7,3 миллиона баррелей. Кроме того, ожидается, что в апреле этот показатель вырастет еще больше. Поставки производятся из порта вблизи Ванкувера, который является конечным пунктом нового расширенного трубопровода из Западной Канады.

Вместо этого импорт американской нефти в Китай упал до 3 миллионов баррелей в месяц. Самый высокий показатель закупки Китая нефти в США был в июне 2023 года – 29 миллионов баррелей.

Китай покупает канадскую нефть вместо американской

Причиной изменения политики Китая и отказа от американской нефти стала торговая война, которую усилил Дональд Трамп введением новых тарифов для КНР.

"Учитывая торговую войну, маловероятно, что Китай будет импортировать больше американской нефти. Они не собираются делать ставку только на Россию или на Ближний Восток. Что-либо из Канады будет приятной новостью", — пояснил президент Канадско-китайского энергетического и экологического форума Венран Цзян.

Канадские нефтяные пески в провинции Альберта – это источник плотной, серосодержащей нефти, идеально пригодной для высокотехнологичных китайских нефтеперерабатывающих заводов. Обновленная инфраструктура, в том числе новый трубопровод, сделала канадское топливо более доступным для азиатских потребителей. Несмотря на это Китай продолжает большинство нефти покупать у России и стран Ближнего Востока.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще одна страна ЕС подтвердила полный отказ от российской нефти.

Также "Комментарии" писали, что Китай выставил свои условия для переговоров с администрацией Трампа в торговой войне.