Китай отреагировал на "атаку дронов" на Кремль

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на "атаку дронов" на Кремль, в котором путинский режим поспешил обвинить Украину. Там призвали обе стороны избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин, пишет "RTHK".

Китай. Фото: из открытых источников

"Позиция Китая касательно "украинского кризиса" является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию", — заявила Мао Нин.

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Также представитель китайского МИД ответила, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину.

Дипломат добавила, что "информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны опубликуют своевременно".

"Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического разрешения "украинского кризиса", — добавила Мао Нин.

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