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Китай отреагировал на "атаку дронов" на Кремль

Пекин призвал Россию и Украину избегать эскалации

сегодня, 11:35
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Автор:

Кравцев Сергей

В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на "атаку дронов" на Кремль, в котором путинский режим поспешил обвинить Украину. Там призвали обе стороны избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин, пишет "RTHK".

Китай отреагировал на "атаку дронов" на Кремль

Китай. Фото: из открытых источников

"Позиция Китая касательно "украинского кризиса" является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию", — заявила Мао Нин.


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Также представитель китайского МИД ответила, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину.

Дипломат добавила, что "информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны опубликуют своевременно".

"Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического разрешения "украинского кризиса", — добавила Мао Нин.

Напомним, в ночь на 3 мая по Кремлю был нанесен удар БПЛА. Что это было, что это значит, возможные последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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Источник: https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1699145-20230504.htm
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