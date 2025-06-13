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Китай отреагировал на атаку Израиля по Ирану: кого решил поддержать Си

Пекин заявил, что готов "играть конструктивную роль" в содействии деэскалации ситуации

сегодня, 13:30
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Кравцев Сергей

Официальный Пекин заявляет, что "очень озабочен серьезными последствиями", которые могут иметь нападение Израиля на Иран. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер китайского МИД Линь Цзянь.

Китай отреагировал на атаку Израиля по Ирану: кого решил поддержать Си

Китай. Фото: из открытых источников

У Си Цзиньпина акцентировали, что "внезапное возрождение напряженности в регионе не отвечает никаким интересам". В то же время страна, уверяют в МИД, готова "играть конструктивную роль" в содействии деэскалации ситуации.

"Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против действий, приводящих к эскалации напряженности или расширению конфликта", — отмечает Линь Цзянь.

КНР обратилась ко всем сторонам и призывает приложить больше усилий для содействия региональному миру, а также во избежание дальнейшей эскалации ситуации.

Стоит отметить, что Китай являлся ключевым экономическим и дипломатическим союзником Ирана. Он является самым большим покупателем иранской нефти и неоднократно критиковал санкции США против Тегерана.

Интересно, что в марте КНР принимала иранских и российских чиновников для переговоров по ядерной программе Тегерана, ведь президент США Дональд Трамп настаивал на новом ядерном соглашении с Ираном. Три страны призвали к дипломатии, а не к "давлению и угрозам", и к прекращению "всех незаконных односторонних санкций" в отношении Ирана.

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Также издание "Комментарии" сообщало – обострение между Израилем и Ираном: МИД назвал 6 стран, в которые советуют не ехать украинцам.




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Источник: https://www.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl#cmbuig8s900003b6obklqa0ed
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