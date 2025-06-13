Первое заявление Трампа после ударов Израиля по Ирану

Иран не может иметь ядерное оружие, но США по-прежнему выступают за то, чтобы стороны вернулись за стол переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в интервью Fox News после израильских авиаударов по Ирану.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве Ирана, которые не вернутся", — высказался Трамп.

Президент США также сказал, что Вашингтон заранее знал о нанесении ударов, но не участвовал в них.

Шестой раунд переговоров между США и Ираном должен был пройти в эти выходные в Омане, сообщали американские СМИ.

Власти Омана уже осудили Израиль за удары по Ирану. В Омане назвали эти действия опасной эскалацией и заявили, что они могут поставить под угрозу безопасность и стабильность на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 1987 года Израиль стал первой страной, признанной основным союзником США вне НАТО, но операции Израиля против Ирана Вашингтон оперативно сделал заявление, что не причастен к данной атаке. Также Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп созвал совещание высших чиновников из-за атаки Израиля на Иран, названной "превентивными ударами". Об этом сообщил телеканал "CNN", со ссылкой на источники.

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он распорядился объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране после превентивного удара Израиля по Ирану.



