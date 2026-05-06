Китай отреагировал на инициативу Украины о перемирии с 6 мая: что заявили в Пекине
Китай отреагировал на инициативу Украины о перемирии с 6 мая: что заявили в Пекине

Китай поддержал усилия по прекращению войны в Украине, но призвал к переговорам без четкой оценки действий России.

6 мая 2026, 13:35
Slava Kot

Китай поддерживает усилия по прекращению боевых действий в Украине, однако традиционно избегает прямой оценки действий России. Такую позицию озвучил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение Киева ввести режим тишины с 6 мая.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Во время брифинга спикер МИД Китая получил вопрос о режиме тишины с 6 мая на войне в Украине, который был предложен Киевом. По словам китайского дипломата, позиция Пекина по поводу войны, которую в Китае называют "украинским кризисом", остается неизменной.

"В вопросе "украинского кризиса" позиция Китая была и остается последовательной и четкой", — сказал Цзянь.

По его словам, Китай выступает за политическое урегулирование конфликта и призывает все стороны к диалогу.

"Китай призывает все стороны конфликта приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования "кризиса" путем диалога и переговоров", — добавил Цзянь.

Китай не уточнил, считает ли инициативу Украины реалистичным шагом к деэскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев объявляет режим тишины с 6 мая и ждет аналогичных действий от Москвы. По его словам, Украина не получала официальных подтверждений о готовности России прекратить огонь. В свою очередь Владимир Путин заявлял о возможном перемирии на 9 мая к дате, когда в Москве традиционно проходит военный парад. В Киеве же подчеркивают, что прекращение огня не должно зависеть от символических дат, а должно произойти немедленно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия сорвала перемирие Украины. Появилась первая реакция Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что после того, как Россия нарушила режим тишины, Украина ответила, будет ли перемирие на 9 мая.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4120270-kitaj-vidreaguvav-na-zaproponovanij-ukrainou-rezim-tisi-z-6-travna.html
