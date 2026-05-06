Китай відреагував на ініціативу України щодо перемир’я з 6 травня: що заявили у Пекіні

Китай підтримує зусилля, спрямовані на припинення бойових дій в Україні, однак традиційно уникає прямої оцінки дій Росії. Таку позицію озвучив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи пропозицію Києва запровадити режим тиші з 6 травня.

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь. Фото з відкритих джерел

Під час брифінгу речник МЗС Китаю отримав питання щодо режиму тиші з 6 травня на війні в Україні, який був запропонований Києвом. За словами китайського дипломата, позиція Пекіна щодо війни, яку в Китаї називають "українською кризою", залишається незмінною.

"У питанні "української кризи" позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", — сказав Цзянь.

За його словами, Китай виступає за політичне врегулювання конфлікту та закликає всі сторони до діалогу.

"Китай закликає всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання "кризи" шляхом діалогу та переговорів", — додав Цзянь.

Китай не уточнив, чи вважає ініціативу України реалістичним кроком до деескалації.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ оголошує режим тиші з 6 травня і очікує аналогічних дій від Москви. За його словами, Україна не отримувала офіційних підтверджень готовності Росії припинити вогонь. Своєю чергою Володимир Путін заявляв про можливе перемир’я на 9 травня до дати, коли у Москві традиційно проходить військовий парад. У Києві ж наголошують, що припинення вогню не повинно залежати від символічних дат, а має відбутися негайно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія зірвала перемир’я України. З'явилася перша реакція Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що після того, як Росія порушила режим тиші Україна відповіла, чи буде перемир’я на 9 травня.