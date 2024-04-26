Китай отреагировал на обвинения НАТО в поддержке России в войне против Украины

Пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отреагировал на обвинения генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что Китай поставляет России технологии и оборудование, которые Россия использует в войне против Украины. Китайский дипломат заявил, что все эти заявления не отвечают действительности.

Ван Вэньбинь

По его словам, такие заявления Столтенберга являются безосновательными. Кроме того, добавил Вэньбинь, они усиливают напряжение.

Представитель китайского МИД в очередной раз заявил о том, что Пекин якобы не является стороной "конфликта" и никаким образом не вовлечен в "украинский кризис". Также дипломат подчеркнул, что Китай и дальше остается привержен идеям мира и диалога между "конфликтующими" сторонами.

Также Вэньбинь подчеркнул, что Пекин не предоставляет оружие воюющим сторонам. Кроме того, он утверждает, что власти Китая строго контролируют экспорт товаров так называемого двойного назначения, в том числе, гражданских беспилотников.

При этом известно, что Столтенберг утверждает обратное. По его информации, Китай поставляет России товары двойного назначения, которые та использует в войне против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" ранее рассказывал о том, что посол США при НАТО Джулианна Смит заявила о том, что Китай выбрал сторону в войне России против Украины. По ее словам, Пекин утверждает обратное, но в НАТО на такие заявления "не купятся". Как утверждает посол США, Китай предоставляет России товары двойного назначения, а также технологии, которые агрессор использует в войне против Украины. По ее словам, без этой помощи войны могла бы пойти по другому сценарию.