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Китай отреагировал на обвинения НАТО в поддержке России в войне против Украины

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь отреагировал на обвинения генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что Пекин поставляет России технологии, которые используются для войны в Украине

сегодня, 12:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отреагировал на обвинения генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что Китай поставляет России технологии и оборудование, которые Россия использует в войне против Украины. Китайский дипломат заявил, что все эти заявления не отвечают действительности.

Китай отреагировал на обвинения НАТО в поддержке России в войне против Украины

Ван Вэньбинь

По его словам, такие заявления Столтенберга являются безосновательными. Кроме того, добавил Вэньбинь, они усиливают напряжение.

Представитель китайского МИД в очередной раз заявил о том, что Пекин якобы не является стороной "конфликта" и никаким образом не вовлечен в "украинский кризис". Также дипломат подчеркнул, что Китай и дальше остается привержен идеям мира и диалога между "конфликтующими" сторонами.

Также Вэньбинь подчеркнул, что Пекин не предоставляет оружие воюющим сторонам. Кроме того, он утверждает, что власти Китая строго контролируют экспорт товаров так называемого двойного назначения, в том числе, гражданских беспилотников.

При этом известно, что Столтенберг утверждает обратное. По его информации, Китай поставляет России товары двойного назначения, которые та использует в войне против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" ранее рассказывал о том, что посол США при НАТО Джулианна Смит заявила о том, что Китай выбрал сторону в войне России против Украины. По ее словам, Пекин утверждает обратное, но в НАТО на такие заявления "не купятся". Как утверждает посол США, Китай предоставляет России товары двойного назначения, а также технологии, которые агрессор использует в войне против Украины. По ее словам, без этой помощи войны могла бы пойти по другому сценарию.



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Источник: https://www.interfax.ru/world/957933
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