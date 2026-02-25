Китай отреагировал на обвинения РФ о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

Китай не располагает информацией о возможной передаче Украине ядерного оружия со стороны Франции или Великобритании, о чем ранее заявили в России. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя обвинения Москвы.

Китай. Фото: из открытых источников

По ее словам, Пекин не имеет подтверждений подобных утверждений.

"Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, а ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению должны добросовестно соблюдаться", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Стоит напомнить, 24 февраля Служба внешней разведки Российской Федерации заявила, что Франция и Великобритания якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия или так называемых "грязных бомб". При этом никаких доказательств представлено не было.

Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкими заявлениями, допустив возможность применения Россией ядерного оружия против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".

В тот же день Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о якобы "возможном использовании ядерного компонента" Украиной. В Киеве и западных столицах подобные обвинения ранее называли частью информационного давления.

По оценке ISW, российские чиновники активизировали ядерную риторику после заявлений Службы внешней разведки РФ. В них говорилось о якобы подготовке передачи Украине "грязной бомбы" со стороны Великобритании и Франции, хотя никаких доказательств этому Москва не предоставила.



