Китай отреагировал на обвинения РФ о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"
Китай отреагировал на обвинения РФ о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

Пекин подчеркнул, Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись

25 февраля 2026, 15:14
Автор:
Кравцев Сергей

Китай не располагает информацией о возможной передаче Украине ядерного оружия со стороны Франции или Великобритании, о чем ранее заявили в России. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, комментируя обвинения Москвы.

Китай отреагировал на обвинения РФ о ядерном оружии, которое якобы "передадут Украине"

Китай. Фото: из открытых источников

По ее словам, Пекин не имеет подтверждений подобных утверждений. 

"Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, а ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению должны добросовестно соблюдаться", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Стоит напомнить, 24 февраля Служба внешней разведки Российской Федерации заявила, что Франция и Великобритания якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия или так называемых "грязных бомб". При этом никаких доказательств представлено не было.

Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкими заявлениями, допустив возможность применения Россией ядерного оружия против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости".

В тот же день Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о якобы "возможном использовании ядерного компонента" Украиной. В Киеве и западных столицах подобные обвинения ранее называли частью информационного давления.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия может использовать риск радиологического инцидента в Украине как инструмент информационной войны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), где аналитики предостерегают, что Кремль способен спровоцировать или использовать возможную аварию с радиационными последствиями, чтобы обвинить Киев и усилить давление на Запад.

По оценке ISW, российские чиновники активизировали ядерную риторику после заявлений Службы внешней разведки РФ. В них говорилось о якобы подготовке передачи Украине "грязной бомбы" со стороны Великобритании и Франции, хотя никаких доказательств этому Москва не предоставила.




Источник: https://x.com/globaltimesnews/status/2026573509225492601
