Китай відреагував на звинувачення РФ про ядерну зброю, яку нібито передадуть Україні

Китай не має інформації про можливу передачу Україні ядерної зброї з боку Франції чи Великобританії, про що раніше заявили в Росії. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, коментуючи звинувачення Москви.

Китай. Фото: з відкритих джерел

За її словами, Пекін не має підтверджень подібних тверджень.

Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, а ядерна війна не повинна вестися. Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження мають сумлінно дотримуватися", — наголосила представник зовнішньополітичного відомства.

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації заявила, що Франція та Великобританія нібито розглядають можливість передачі Україні ядерної зброї або так званих "брудних бомб". При цьому жодних доказів не було представлено.

Пізніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із різкими заявами, допустивши можливість застосування Росією ядерної зброї проти Великобританії, Франції та України "за потреби".

Того ж дня Володимир Путін на засіданні колегії ФСБ заявив про нібито "можливе використання ядерного компонента" Україною. У Києві та західних столицях подібні звинувачення раніше називали частиною інформаційного тиску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія може використати ризик радіологічного інциденту в Україні як інструмент інформаційної війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де аналітики застерігають, що Кремль здатний спровокувати або використати можливу аварію з радіаційними наслідками, щоб звинуватити Київ та посилити тиск на Захід.

За оцінкою ISW, російські урядовці активізували ядерну риторику після заяв Служби зовнішньої розвідки РФ. У них йшлося про нібито підготовку передачі Україні "брудної бомби" з боку Великобританії та Франції, хоча жодних доказів цьому Москва не надала.



