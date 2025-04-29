Китай отреагировал на официальное признание участия КНДР в войне против Украины

Официальный Пекин ушел от прямого ответа на вопрос, касающийся официального признания участия войск КНДР в войне Российской Федерации против Украины. Спикера Министерства иностранных дел во время пресс-конференции спросили, считает ли Пекин, что ввод северокорейских войск будет способствовать завершению конфликта. На это тот ответил, что КНР неоднократно высказывала свою позицию относительно двусторонних контактов между Россией и Северной Кореей, а ее мнение относительно войны является последовательным и четким.

Китай. Фото: из открытых источников

На вопрос, будет ли Китай оказывать давление на Северную Корею, чтобы она не отправляла войска в Россию и "не подливала масла в огонь", представитель МИД дал аналогичный ответ.

Также представителю МИД КНР напомнили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что, если Китай действительно хочет мира, то должен повлиять на КНДР.

"Позиция Китая по украинскому кризису всегда была очень четкой и последовательной. Мы всегда активно выступали за прекращение огня, чтобы остановить войну, склонить к миру и способствовать переговорам" – ответил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пхеньян впервые официально подтвердил участие северокорейских войск в войне Российской Федерации против Украины. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Также издание "Комментарии" сообщало – КНДР, а также другие третьи страны делают все возможное, чтобы война России против Украины имела продолжение. Следовательно, они несут за это ответственность. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.