Китай отреагировал на победу Трампа на выборах: что заявил

В Китае отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, как заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, Китай намерен и дальше продолжать выстраивать взаимоотношения с США на основе принципов взаимного уважения.

Дональд Трамп

"Наша политика в отношении США последовательна, мы продолжим рассматривать и управлять китайско-американскими отношениями на основе принципов взаимного уважения", — подчеркнула она.

Также Мао Нин подчеркнула, что в Пекине относятся с уважением к выбору народа США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп победил на выборах в США. Его уже начали поздравлять с победой лидеры иностранных государств. Например, президент Украины Владимир Зеленский в своем приветствии к будущему президенту США, призвал Дональда Трампа к поддержке Украины, которая поможет закончить войну. Он подчеркнул, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине, подчеркнул президент.

При этом известно, что первым среди лидеров ЕС Трампа поздравил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Самое большое возвращение в политическую историю США! Поздравляем президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужна победа для мира!", — сказал венгерский премьер.

А вот первым среди мировых лидеров стал президент Сальвадора Наиб Букеле. "Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа. Пусть Бог вас благословит", — отметил он.



