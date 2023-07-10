Китай отреагировал на решение США отправить кассетные боеприпасы в Украину

Китай заявил, что относится "сдержанно и осторожно" к шагу Соединенных Штатов, объявивших об отправке в Украину кассетных бомб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание China News.

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Во время очередного брифинга спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отреагировала на решение США отправить кассетные боеприпасы в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Нужно осознавать, что кассетные бомбы могут привести к усилению гуманитарного кризиса", — сказала Мао Нин.

Представитель МИД Китая указала на негативную реакцию на решение Соединенных Штатов других стран и объяснила отношение КНР к такому шагу США.

"Гуманитарные проблемы и вопросы военной безопасности нужно решать сбалансированно и к передаче кассетных боеприпасов относиться сдержанно и осторожно", — подытожил Мао Нин.

Кроме того, Мао Нин, как и другие китайские дипломаты, в очередной раз назвала войну в Украине "кризисом". Представитель МИД КНР повторила официальную позицию Китая относительно войны в Украине.

"Мы считаем, что диалог и переговоры являются единственным способом разрешения "кризиса в Украине". Все стороны должны не подливать масла в огонь и избегать шагов, ведущих к обострению и эскалации конфликта", — добавила представитель МИД Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Камбоджи просит "пожалеть" украинский народ и не использовать кассетные боеприпасы.

Также "Комментарии" писали об украинском после Андрее Мельнике, который резко критикует немецкого депутата, выступившего против предоставления кассетных бомб. Украинский дипломат указал "идти к чертям" с такой позицией.