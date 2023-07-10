Китай отреагировал на решение США отправить кассетные боеприпасы в Украину

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Slava Kot
Китай заявил, что относится "сдержанно и осторожно" к шагу Соединенных Штатов, объявивших об отправке в Украину кассетных бомб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание China News.
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
Во время очередного брифинга спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин отреагировала на решение США отправить кассетные боеприпасы в Украину.
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Представитель МИД Китая указала на негативную реакцию на решение Соединенных Штатов других стран и объяснила отношение КНР к такому шагу США.
Кроме того, Мао Нин, как и другие китайские дипломаты, в очередной раз назвала войну в Украине "кризисом". Представитель МИД КНР повторила официальную позицию Китая относительно войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Камбоджи просит "пожалеть" украинский народ и не использовать кассетные боеприпасы.
Также "Комментарии" писали об украинском после Андрее Мельнике, который резко критикует немецкого депутата, выступившего против предоставления кассетных бомб. Украинский дипломат указал "идти к чертям" с такой позицией.
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