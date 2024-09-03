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Китай отреагировал на решение Турции присоединиться к БРИКС

В Китае поддерживают расширение БРИКС, в частности, вступление в организацию Турции.

сегодня, 14:22
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Автор:
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Slava Kot

Китай заявил, что поддерживает решение Турции присоединиться к группе стран БРИКС. По словам пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин, Пекин готов поддержать партнеров-единомышленников и их желание стать частью БРИКС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Китай отреагировал на решение Турции присоединиться к БРИКС

Представитель МИД КНР Мао Нин. Фото из открытых источников

Издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. На эту информацию СМИ отреагировала пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин. По ее словам, Китай поддерживает стремление Турции и других стран присоединиться к БРИКС.

"Китай готов вместе с другими странами-членами БРИКС продолжать развивать дух открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, и мы также готовы поддерживать еще больше партнеров-единомышленников в том, чтобы они участвовали в сотрудничестве БРИКС", — сказала Мао Нин.

Представитель МИД КНР добавила, что Китай считает БРИКС важной организацией для сотрудничества между развивающимися странами.

Отметим, что официально Турция не сообщала об отправке заявки стать членом БРИКС, однако несколько раз в течение года в Анкаре отмечали, что рассматривают такую возможность.

Около 10 лет группа стран БРИКС объединяла пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В начале 2024 года к организации присоединились еще четыре страны: Иран, Египет, ОАЭ и Эфиопия. Таким образом, БРИКС насчитывает 9 стран, большинство из которых придерживаются нейтральной или пророссийской позиции относительно войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на сообщения о желании Турции стать членом БРИКС.

Также "Комментарии" писали об Азербайджане, который официально сообщил о заявке на поступление в БРИКС.



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