logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай отреагировал на резкую критику Зеленского их с Бразилией мирного плана
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на резкую критику Зеленского их с Бразилией мирного плана

В КНР отреагировали на критику Зеленского по мирному плану Бразилии и Китая.

сегодня, 20:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "деструктивным" мирный план, предложенный Китаем и Бразилией для урегулирования войны в Украине. Во время брифинга спикер МИД Китая Мао Нин заявил, что Китай и дальше будет способствовать мирным переговорам, отмечая важность политического урегулирования.

Китай отреагировал на резкую критику Зеленского их с Бразилией мирного плана

В Китае ответили на заявление Зеленского (фото из открытых источников)

Мао Нин подчеркнула, что инициативу Китая и Бразилии, которая предусматривает шесть условий для "деэскалации" конфликта, поддержали 110 стран мира. Она также отметила, что Китай поддерживает тесный контакт с Украиной и намерена продолжать играть конструктивную роль в урегулировании войны через дипломатические средства.

кризисе в Украине, в частности, о шести общих договоренностях, Китай поддерживает тесную связь с Украиной. Китай и дальше будет способствовать мирным переговорам и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса ", — заявила Мао Нин.

Это заявление является ответом на скептицизм Украины относительно предложенного мирного плана, который Украина считает невосприимчивым по причине несоответствия его положений украинским интересам в конфликте с Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский резко отреагировал на бразильско-китайский "мирный план" окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "театром" бразильско-китайский "мирный план" окончания войны. По словам Зеленского, эта инициатива Китая и Бразилии деструктивна, создана с учетом интересов России и без уважения к Украине.

Владимир Зеленский во время интервью бразильской газете Metropoles прокомментировал бразильско-китайский мирный план окончания войны в Украине. По словам президента, Китай и Бразилия должны показать, что они сильные страны, а не становиться на сторону России.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xw/fyrbt/202409/t20240913_11490441.html
Теги:

Новости

Все новости