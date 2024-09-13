Китай отреагировал на резкую критику Зеленского их с Бразилией мирного плана

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего "деструктивным" мирный план, предложенный Китаем и Бразилией для урегулирования войны в Украине. Во время брифинга спикер МИД Китая Мао Нин заявил, что Китай и дальше будет способствовать мирным переговорам, отмечая важность политического урегулирования.

В Китае ответили на заявление Зеленского (фото из открытых источников)

Мао Нин подчеркнула, что инициативу Китая и Бразилии, которая предусматривает шесть условий для "деэскалации" конфликта, поддержали 110 стран мира. Она также отметила, что Китай поддерживает тесный контакт с Украиной и намерена продолжать играть конструктивную роль в урегулировании войны через дипломатические средства.

"О кризисе в Украине, в частности, о шести общих договоренностях, Китай поддерживает тесную связь с Украиной. Китай и дальше будет способствовать мирным переговорам и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса ", — заявила Мао Нин.



Это заявление является ответом на скептицизм Украины относительно предложенного мирного плана, который Украина считает невосприимчивым по причине несоответствия его положений украинским интересам в конфликте с Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский резко отреагировал на бразильско-китайский "мирный план" окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "театром" бразильско-китайский "мирный план" окончания войны. По словам Зеленского, эта инициатива Китая и Бразилии деструктивна, создана с учетом интересов России и без уважения к Украине.

Владимир Зеленский во время интервью бразильской газете Metropoles прокомментировал бразильско-китайский мирный план окончания войны в Украине. По словам президента, Китай и Бразилия должны показать, что они сильные страны, а не становиться на сторону России.

