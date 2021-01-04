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Китай отвергает версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

МИД Китая считает американскую теорию распространения коронавируса ложью и клеветой

сегодня, 16:50
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно советник президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер выразил теорию о том, что пандемия коронавируса произошла вследствие утечки биологического материала из лаборатории в городе Ухань.

Китай отвергает версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Китай негативно отреагировал на американскую теорию появления COVID-19. Фото: naked-science.ru

Однако, издание Daily Mail пишет, что официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отвергает эту версию.

"Господин Поттинджер, будучи высокопоставленным чиновником правительства Соединенных Штатов, продолжает повторять ложь и клевету, что уже ранее звучала. Я очень надеюсь, что американская сторона внесет ясность, чем является данное заявление: личным мнением господина Поттинджера или официальной позицией США", — комментирует представитель МИД КНР.

По словам Хуа Чуньин, версию об утечке вируса из Уханской лаборатории раскритиковали почти все мировые ученые и специалисты. Об этом свидетельствуют многочисленные расследования и комментарии китайских ученых, которые охотно делятся подробностями и фактами с журналистами разных стран.

Еще в мае американский президент Дональд Трамп создал собственную версию, что из-за халатности персонала Уханского института вирусологии SARS-COV-2 мог попасть в мир и спровоцировать пандемию.

Напомним, что известный украинский иммунолог Федор Лапий прогнозирует заметные улучшения и уменьшения количества больных коронавирусом летом в 2021 году. По словам эксперта, именно тогда коронавирус можно будет считать сезонным заболеванием.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Израиль лидирует среди стран, которые быстрее всех вакцинируют население от коронавируса. По состоянию на первое января страна успела вакцинировать около двенадцать процентов населения.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9106951/Lab-leak-credible-source-coronavirus-outbreak-says-government-official.html
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