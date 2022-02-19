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Китай отвернулся от Путина: министр КНР сделал заявление по Украине

Китай принял сторону Украины, поддержав ее территориальную целостность

сегодня, 17:00 comments1305
Автор:

Карина Ожерельева
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Китай поддерживает суверенитет, целится и независимость Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван I на конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом сообщает Обозреватель.

Китай отвернулся от Путина: министр КНР сделал заявление по Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И - фото из открытых источников

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение", – заявил Ван И.

Также министр Китая добавил, что на прошлой неделе правительство Китайской Народной Республики издало документ, ставший подтверждением поддержки суверенитета и территориальной целостности любой страны.

Министр иностранных дел Китая подчеркнул, что любая попытка подвергнуть сомнению позицию КНР будет восприниматься как раздувание ситуации и будет означать искажение позиции государства.

Как сообщали ранее "Комментарии", мировые лидеры собираются в эти выходные в Германии на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой будет доминировать вопрос кризиса в Украине, поскольку крупные западные государства предупреждают, что Кремль, похоже, близок к началу вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будут среди высокопоставленных гостей трехдневного мероприятия, известного как "Давос для обороны".

Также "Комментарии" писали, что 19 февраля глава нашей страны отбывает в город Мюнхен, чтобы принять участие в ежегодной конференции безопасности. Ожидается, что там Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также будет общаться с немецким канцлером Олафом Шольцом и представительницей американского Белого дома Камалой Гаррис.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/politics/kitaj-vstal-na-storonu-ukrainyi-podderzhav-ee-territorialnuyu-tselostnost.htm
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Обсуждения

Брат

сегодня, 17:49

Для начала эта "конференция" должна созвать гаагский трибунал по преступлениям американской военщины-атомная бомбардировка Япониии-за это сразу расстрел пендоссии,геноцид филлипинцев,геноцид вьетнамцев-расстрел,ну и так ло Сирии.Затем осудить Израиль-за бомбежки Ирана,Ирака,Сирии-это агрессия.Затем осудить всю нату-за бомбежку Югославии,Ливии-расстрел.

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