Китай отвернулся от Путина: министр КНР сделал заявление по Украине

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Карина Ожерельева
Китай поддерживает суверенитет, целится и независимость Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван I на конференции по безопасности в Мюнхене. Об этом сообщает Обозреватель.
Министр иностранных дел Китая Ван И - фото из открытых источников
Также министр Китая добавил, что на прошлой неделе правительство Китайской Народной Республики издало документ, ставший подтверждением поддержки суверенитета и территориальной целостности любой страны.
Министр иностранных дел Китая подчеркнул, что любая попытка подвергнуть сомнению позицию КНР будет восприниматься как раздувание ситуации и будет означать искажение позиции государства.
Как сообщали ранее "Комментарии", мировые лидеры собираются в эти выходные в Германии на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой будет доминировать вопрос кризиса в Украине, поскольку крупные западные государства предупреждают, что Кремль, похоже, близок к началу вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будут среди высокопоставленных гостей трехдневного мероприятия, известного как "Давос для обороны".
Также "Комментарии" писали, что 19 февраля глава нашей страны отбывает в город Мюнхен, чтобы принять участие в ежегодной конференции безопасности. Ожидается, что там Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также будет общаться с немецким канцлером Олафом Шольцом и представительницей американского Белого дома Камалой Гаррис.
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Брат
сегодня, 17:49
Для начала эта "конференция" должна созвать гаагский трибунал по преступлениям американской военщины-атомная бомбардировка Япониии-за это сразу расстрел пендоссии,геноцид филлипинцев,геноцид вьетнамцев-расстрел,ну и так ло Сирии.Затем осудить Израиль-за бомбежки Ирана,Ирака,Сирии-это агрессия.Затем осудить всю нату-за бомбежку Югославии,Ливии-расстрел.